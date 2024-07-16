Е Елена Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты Катарина - очень харизматичная и интересная личность, увлекательно и с юмором рассказывает про «жителей»Пер-Лашез. Время прошло незаметно)

Е Евгений Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты Посетили экскурсию. Для любителей оригинальных экскурсий и повествования - самое оно. Ненавязчиво и в то же время интересно и познавательно. Все супер. Рекомендую.

А Анна Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты Получили огромное удовольствие, будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо, Катарина!

Е Евгений Большое знакомство с Версалем Хорошая экскурсия, Версаль обязателен к посещению, летом жарковато и душновато внутри, берите с собой воду, и будьте готовы к толпам людей внутри.

E Elina Большое знакомство с Версалем Дмитрий спасибо большое за экскурсию, очень познавательно. Охватили большой обьем материала, получили массу удовольствия. Вадим и Элина. Торонто.

А Андрей Большое знакомство с Версалем Все прошло отлично.

В Виктория Истории и секреты Монмартра Очень увлекательная экскурсия, большое спасибо Ларисе! Было интересно и познавательно, открыли для себя много нового. Смело могу рекомендовать!

Е Екатерина Истории и секреты Монмартра Лариса отличный рассказчик, действительно интересные факты и истории. Сам маршрут очень живописный. Рекомендую 👌🏽

A Anna Истории и секреты Монмартра Все прошло чудесно. Лариса отличный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Были с детьми, все довольны, всем было интересно.