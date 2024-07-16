Что ещё посмотреть – экскурсии в Париже

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Париже на русском языке, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
Пешая
41 отзыв
2.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
22 авг в 11:00
23 авг в 11:00
45 за человека
Большое знакомство с Версалем
98 отзывов
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
6 авг в 11:00
13 авг в 11:00
87 за человека
Истории и секреты Монмартра
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Истории и секреты Монмартра
Погулять по легендарному району Парижа и раскрыть его тайны в мини-группе
Начало: У метро Anvers
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
27 за человека
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
26 авг в 09:30
9 сен в 09:30
200180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
  2. Большое знакомство с Версалем
  3. Истории и секреты Монмартра
  4. Второе посещение Лувра: прогулка по музею
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 27 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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