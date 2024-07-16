2.5 часа
Групповая
до 18 чел.
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
22 авг в 11:00
23 авг в 11:00
€45 за человека
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Версаль: путешествие в эпоху Людовика XIV
Откройте для себя величие Версаля, пройдите по залам дворца и садам, где история оживает на ваших глазах
Начало: Напротив фонтана St Michel у метро и RER станции S...
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
6 авг в 11:00
13 авг в 11:00
€87 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Истории и секреты Монмартра
Погулять по легендарному району Парижа и раскрыть его тайны в мини-группе
Начало: У метро Anvers
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
€27 за человека
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
26 авг в 09:30
9 сен в 09:30
200€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 июля 2024Катарина - очень харизматичная и интересная личность, увлекательно и с юмором рассказывает про «жителей»Пер-Лашез. Время прошло незаметно)
- ЕЕвгений7 июля 2024Посетили экскурсию. Для любителей оригинальных экскурсий и повествования - самое оно. Ненавязчиво и в то же время интересно и познавательно. Все супер. Рекомендую.
- ААнна5 июля 2024Получили огромное удовольствие, будем рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо, Катарина!
- ЕЕвгений5 июля 2024Хорошая экскурсия, Версаль обязателен к посещению, летом жарковато и душновато внутри, берите с собой воду, и будьте готовы к толпам людей внутри.
- EElina3 июля 2024Дмитрий спасибо большое за экскурсию, очень познавательно. Охватили большой обьем материала, получили массу удовольствия. Вадим и Элина. Торонто.
- ААндрей3 июля 2024Все прошло отлично.
- ВВиктория25 апреля 2024Очень увлекательная экскурсия, большое спасибо Ларисе! Было интересно и познавательно, открыли для себя много нового. Смело могу рекомендовать!
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Лариса отличный рассказчик, действительно интересные факты и истории. Сам маршрут очень живописный. Рекомендую 👌🏽
- AAnna21 апреля 2024Все прошло чудесно. Лариса отличный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Были с детьми, все довольны, всем было интересно.
- ССергей7 сентября 2023Спасибо Ольге за экскурсию по Лувру. Получили удовольствие от экскурсии! Интересно и увлекательно. Прекрасная экскурсия которая очень понравилась и детям и взрослым. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 27 до 180 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 166 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь