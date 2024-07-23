11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
€790 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€590 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
9 авг в 09:30
10 авг в 09:30
€850 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 июля 2024Путешествие с Аленой было незабываемым! Алена очень приятная девушка, интеллигентная, много рассказывала по дороге о Франции, в Руане и Этрета
- ССветлана20 мая 2024Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
- ААндрей17 мая 2024Все было классно! Удобно и интересно!
- ЕЕлена11 мая 2024Огромное спасибо Роману за очень интересную экскурсию! Все очень продумано до мелочей и комфортно!
- ННаталия8 мая 2024Спасибо Владимиру за отличный насыщенный день! Прекрасный маршрут, красивейшие виды! Свободное время по желанию. Я очень довольна!
- ААнна4 мая 2024Шикарная экскурсия в Нормандию,нашим гидом был Роман,провели прекрасный день и остались под большим впечатлением. Всё очень продумано,Роман очень интересно и
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
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