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рассказывала исторические факты: очень непринужденно, без скучной информации, живо и интересно. Алена всегда была очень внимательна, отзывчива и открыта к нашим пожеланиям. Исключительно комфортная машина, новая, в салоне очень чисто, каждому была предоставлена вода. Алена очень аккуратно вела машину, моих детей часто укачивает, но здесь за такую продолжительную поездку их ни разу не укачало, не понадобились даже специальные таблетки. Спасибо огромное за наше чудесное путешествие, было сделано 555 фото/видео, получили массу приятных эмоций 😅 Всем рекомендую Алену и этот маршрут!