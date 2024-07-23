Однодневные – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Париже на русском языке, цены от €590. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
На машине
7 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
Отправиться навстречу средневековым улочкам и изумительным видам Ла-Манша на Mercedes Е-класса
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
790 за всё до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
На машине
12 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Отправиться в один из самых живописных регионов Франции и погулять по его колоритным городам
Начало: У вашего отеля в Париже
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
590 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
9 авг в 09:30
10 авг в 09:30
850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Путешествие с Аленой было незабываемым! Алена очень приятная девушка, интеллигентная, много рассказывала по дороге о Франции, в Руане и Этрета
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    рассказывала исторические факты: очень непринужденно, без скучной информации, живо и интересно. Алена всегда была очень внимательна, отзывчива и открыта к нашим пожеланиям. Исключительно комфортная машина, новая, в салоне очень чисто, каждому была предоставлена вода. Алена очень аккуратно вела машину, моих детей часто укачивает, но здесь за такую продолжительную поездку их ни разу не укачало, не понадобились даже специальные таблетки. Спасибо огромное за наше чудесное путешествие, было сделано 555 фото/видео, получили массу приятных эмоций 😅 Всем рекомендую Алену и этот маршрут!

    Путешествие с Аленой было незабываемым! Алена очень приятная девушка, интеллигентная, много рассказывала по дороге о ФранцииПутешествие с Аленой было незабываемым! Алена очень приятная девушка, интеллигентная, много рассказывала по дороге о ФранцииПутешествие с Аленой было незабываемым! Алена очень приятная девушка, интеллигентная, много рассказывала по дороге о Франции
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору и гиду, Алена - просто чудо! Все очень понравилось. Нормандия в моем сердце навсегда!!!
    Невероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организаторуНевероятная красота Нормандии и атмосфера севера Франции за 1 день. Это было потрясающе! Спасибо большое организатору
  • А
    Андрей
    17 мая 2024
    VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
    Все было классно! Удобно и интересно!
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Из Парижа - в чарующую Нормандию
    Огромное спасибо Роману за очень интересную экскурсию! Все очень продумано до мелочей и комфортно!
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Из Парижа - в чарующую Нормандию
    Спасибо Владимиру за отличный насыщенный день! Прекрасный маршрут, красивейшие виды! Свободное время по желанию. Я очень довольна!
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Из Парижа - в чарующую Нормандию
    Шикарная экскурсия в Нормандию,нашим гидом был Роман,провели прекрасный день и остались под большим впечатлением. Всё очень продумано,Роман очень интересно и
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    увлекательно рассказывал. Мы увидели красивейшие места,церкви,много гуляли и наслаждались,попробовали местные напитки и вкуснейшие устрицы. Огромная благодарность за такой день,полный классных эмоций и впечатлений. С удовольствием буду всем рекомендовать. Успехов Вам и процветания!

    Шикарная экскурсия в Нормандию,нашим гидом был Роман,провели прекрасный день и остались под большим впечатлением. Всё оченьШикарная экскурсия в Нормандию,нашим гидом был Роман,провели прекрасный день и остались под большим впечатлением. Всё очень

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. VIP-путешествие в Нормандию: Руан и Этрета
  2. Из Парижа - в чарующую Нормандию
  3. Влюбиться в Шампань за 1 день
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 850. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 19 ⭐ отзывов, цены от €590. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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