3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
€87 за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: индивидуально
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
от €550 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
€99 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana29 июня 2024Прекрасная экскурсия гид ознакомила нас с историей Версаля, узнали много интересного. Прекрасно провели время незабываемо!!! 💖
- AAlexander21 июня 2024Экскурсия была отличная. Гид очень милая девушка, интересно рассказывала, делилась лайфхаками, была очень внимательна к нам и отвечала на наши вопросы. Нам очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «По пригородам»
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Сейчас в Париже в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 87 до 550. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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