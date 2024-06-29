По пригородам – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «По пригородам» в Париже на русском языке, цены от €87. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Пешая
94 отзыва
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
87 за человека
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
3 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
Начало: От вашего отеля в Париже
Расписание: индивидуально
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
от 550 за всё до 4 чел.
Трансфер Париж в Диснейленд
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Комфортный трансфер из Парижа в Диснейленд для групп до 7 человек
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное путешествие в магический мир Диснейленда. Наслаждайтесь поездкой без лишних хлопот
Начало: Отель в Париже или любой другой адрес в Париже
Расписание: В любой день, в любое время 24/7
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
99 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «По пригородам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
  2. Северная Венеция: экскурсия в Брюгге из Парижа
  3. Трансфер Париж в Диснейленд
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "По пригородам" можно забронировать 3 экскурсии от 87 до 550. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по пригородам, 98 ⭐ отзывов, цены от €87. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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