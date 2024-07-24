2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой...
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
8 авг в 10:00
9 авг в 13:30
€62 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€35 за человека
2 часа
Билеты
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
8 авг в 10:00
€250 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
€87 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€47 за человека
2 часа
Билеты
Индивидуальная экскурсия по Лувру: Мона Лиза, Венера Милосская и не только
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Лувру. Без очередей, с личным гидом и шедеврами мирового значения
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
8 авг в 10:00
9 авг в 13:30
€250 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana24 июля 2024Очень хорошая экскурсия по королевским местам в центре Парижа. Много интересных фактов, легкая подача материала. Три часа пролетели незаметно! Получила массу впечатлений несмотря на то, что Париж был полностью перекрыт в период подготовки к Олимпийским играм. Благодарю!
- AAlexander11 июля 20242 часа очень информативно и не скучно. Ни каких очередей. Всем очень рекомендую.
- ХХеди7 июля 2024Нам очень понравились часы, проведенные с Дели в Лувре. Пролетели на одном дыхании. Лувр потрясающий. А Дели покорила своей энергией)
- VValeriya3 июля 2024Заказывали 3 экскурсии и все были очень интересные, познавательные, подача была легкой. С каждой экскурсией я влюблялась в Париж все
- ККсения3 июля 2024Очень приятная, познавательная и ненавязчивая экскурсия! Прошли по Елисейским полям к большому и малому дворцам, по мосту Александра, мимо дома
- DDiana29 июня 2024Прекрасная экскурсия гид ознакомила нас с историей Версаля, узнали много интересного. Прекрасно провели время незабываемо!!! 💖
- ААлексей24 июня 2024Очень хорошая экскурсия! Комфортный темп, замечательный экскурсовод Людмила и много-много интересного. Нам подошла как обзорная даже после нескольких дней самостоятельных прогулок по Парижу.
- AAlexander21 июня 2024Экскурсия была отличная. Гид очень милая девушка, интересно рассказывала, делилась лайфхаками, была очень внимательна к нам и отвечала на наши вопросы. Нам очень понравилось.
- ЛЛиана18 июня 2024С нами по Лувру гуляла гид Наталья!! Экскурсия прошла замечательно!! Наталья очень интересно и познавательно рассказывала, но не перегружая датами.
- ССветлана13 мая 2024Мы конечно были в шоке когда увидели какие очереди собираются перед входом и как долго ждут люди чтобы зайти. У нас этих проблем небыло, было всё комфортно, интересно. Хочу поблагодарить Наташу за отлично проведённое время, нам очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Популярные экскурсии»
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