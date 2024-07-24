Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Париже на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Пешая
646 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой...
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
8 авг в 10:00
9 авг в 13:30
62 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу
Пешая
282 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу
Начало: Метро Champs Elysees Clemenceau (выход 1)
Расписание: Ежедневно: 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
35 за человека
Лувр для детей
Пешая
25 отзывов
2 часа
Билеты
Лувр для детей: экскурсия, которая заинтересует малышей не меньше, чем Диснейленд
Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
Сегодня в 10:00
8 авг в 10:00
250 за всё до 5 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Пешая
94 отзыва
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
Начало: Напротив фонтана St Michel у станции Saint Michel
Расписание: Ежедневно в 11.00, кроме понедельника и первого воскресенья месяца
Завтра в 11:00
13 авг в 11:00
87 за человека
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Пешая
55 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм и секреты Парижа в мини-группе
Начало: Станция метро Opéra
Расписание: каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
47 за человека
Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
Пешая
37 отзывов
2 часа
Билеты
Индивидуальная экскурсия по Лувру: Мона Лиза, Венера Милосская и не только
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивной экскурсией по Лувру. Без очередей, с личным гидом и шедеврами мирового значения
Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой
Расписание: Ежедневно, кроме Вторника - 10:00, 13:30.
8 авг в 10:00
9 авг в 13:30
250 за всё до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    24 июля 2024
    Шарм и секреты Парижа в мини-группе
    Очень хорошая экскурсия по королевским местам в центре Парижа. Много интересных фактов, легкая подача материала. Три часа пролетели незаметно! Получила массу впечатлений несмотря на то, что Париж был полностью перекрыт в период подготовки к Олимпийским играм. Благодарю!
  • A
    Alexander
    11 июля 2024
    Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
    2 часа очень информативно и не скучно. Ни каких очередей. Всем очень рекомендую.
  • Х
    Хеди
    7 июля 2024
    Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
    Нам очень понравились часы, проведенные с Дели в Лувре. Пролетели на одном дыхании. Лувр потрясающий. А Дели покорила своей энергией)
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    Было настолько интересно, что мы непременно захотим встретиться с ней вновь на других мероприятиях тоже. Дочка тоже осталась в полном восторге! Очень рекомендуем!

  • V
    Valeriya
    3 июля 2024
    Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
    Заказывали 3 экскурсии и все были очень интересные, познавательные, подача была легкой. С каждой экскурсией я влюблялась в Париж все
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    больше и больше. Организация экскурсии очень грамотна. Команда очень заботится об каждом клиенте. Обязательно вернусь в Париж снова и теперь я знаю лучших гидов! Спасибо большое за эмоции и впечатления!

  • К
    Ксения
    3 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу
    Очень приятная, познавательная и ненавязчивая экскурсия! Прошли по Елисейским полям к большому и малому дворцам, по мосту Александра, мимо дома
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    Инвалидов к Эйфелевой башне. Несмотря на подготовку к олимпиаде экскурсии это не помешало! Мы были с ребенком 11 лет, все прошло отлично! Рекомендую! Мы еще пойдем на несколько экскурсий с этой компанией!

  • D
    Diana
    29 июня 2024
    Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
    Прекрасная экскурсия гид ознакомила нас с историей Версаля, узнали много интересного. Прекрасно провели время незабываемо!!! 💖
  • А
    Алексей
    24 июня 2024
    Шарм и секреты Парижа в мини-группе
    Очень хорошая экскурсия! Комфортный темп, замечательный экскурсовод Людмила и много-много интересного. Нам подошла как обзорная даже после нескольких дней самостоятельных прогулок по Парижу.
  • A
    Alexander
    21 июня 2024
    Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
    Экскурсия была отличная. Гид очень милая девушка, интересно рассказывала, делилась лайфхаками, была очень внимательна к нам и отвечала на наши вопросы. Нам очень понравилось.
  • Л
    Лиана
    18 июня 2024
    Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
    С нами по Лувру гуляла гид Наталья!! Экскурсия прошла замечательно!! Наталья очень интересно и познавательно рассказывала, но не перегружая датами.
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    Было много интересных историй. Успели посмотреть все главные достопримечательности Лувра. Сын 16 лет был в восторге. Легко, интересно, в хорошем темпе и с хорошим настроением. Спасибо большое Наталье за наши эмоции, за доставленное удовольствие и новые знания!!

  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия по Лувру без очередей
    Мы конечно были в шоке когда увидели какие очереди собираются перед входом и как долго ждут люди чтобы зайти. У нас этих проблем небыло, было всё комфортно, интересно. Хочу поблагодарить Наташу за отлично проведённое время, нам очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Популярные экскурсии»

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  4. Выездная экскурсия в Версаль в мини-группе
  5. Шарм и секреты Парижа в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 35 до 250. Туристы уже оставили гидам 1151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 1151 ⭐ отзыв, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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