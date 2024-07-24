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Погрузитесь в мир королевских дворцов и рыцарских доспехов вместе с вашим ребенком! Экскурсия в Лувр для детей - это путешествие, полное сюрпризов

Начало: Возле памятника Луи XIV у Лувра, рядом с пирамидой