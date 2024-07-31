2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
€32 за человека
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Безопасный и удобный трансфер из аэропорта Парижа в город
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и ответы на все вопросы по пути к вашему адресу
Начало: В аэропорту
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
€92 за всё до 3 чел.
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
23 ноя в 11:00
26 ноя в 13:00
€84 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Истории и секреты Монмартра
Погулять по легендарному району Парижа и раскрыть его тайны в мини-группе
Начало: У метро Anvers
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
€27 за человека
скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
26 авг в 09:30
9 сен в 09:30
200€180 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
€115 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Диснейленд - с гидом, которая знает все секреты парка
Погрузиться в волшебный мир сказок и попасть на лучшие аттракционы
10 авг в 13:30
11 авг в 08:30
€260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя31 июля 2024Гуляли с Валерией по Монмартр сегодня. Очень живо, увлекательно и интересно. Валерия сразу вовлекла детей, была супер клиентоориентирована. Рекомендую.
- ВВалерия30 июля 2024Спасибо Валерии за такую интересную и познавательную экскурсию. Мы остались под глубоким впечатлением и в полном восторге! Однозначно рекомендуем!
- PPolina29 июля 2024Отличная возможность окунуться в историю Монмартре, погулять по улочкам этой части Парижа, узнать о его истории и развитии. Людмила замечательно и интересно смогла нам рассказать о его истории, и связать это с общей историей Парижа. Рекомендую
- ААлексей7 июля 2024Спасибо! Все чисто, красиво и вовремя! Очень приятные люди! Спасибо! Однозначно рекомендую!
- ККирилл27 июня 2024Водитель Валерий показал себя профессионалом своего дела!
- ТТатьяна23 июня 2024Спасибо Роману за комфортный трансфер и встречу в аэропорте Шарль-де-Голль.
- ААННА5 июня 2024Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро
- ВВиктория25 апреля 2024Очень увлекательная экскурсия, большое спасибо Ларисе! Было интересно и познавательно, открыли для себя много нового. Смело могу рекомендовать!
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Лариса отличный рассказчик, действительно интересные факты и истории. Сам маршрут очень живописный. Рекомендую 👌🏽
- AAnna21 апреля 2024Все прошло чудесно. Лариса отличный экскурсовод, знающий и любящий свой город. Были с детьми, все довольны, всем было интересно.
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