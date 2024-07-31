Все – экскурсии в Париже

Найдено 7 экскурсий в категории «Все» в Париже на русском языке, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
Пешая
119 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
32 за человека
Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
На машине
108 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Безопасный и удобный трансфер из аэропорта Парижа в город
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с русскоговорящим водителем. Встреча у терминала, помощь с багажом и ответы на все вопросы по пути к вашему адресу
Начало: В аэропорту
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
92 за всё до 3 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Пешая
33 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
23 ноя в 11:00
26 ноя в 13:00
84 за человека
Истории и секреты Монмартра
Пешая
21 отзыв
2.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Истории и секреты Монмартра
Погулять по легендарному району Парижа и раскрыть его тайны в мини-группе
Начало: У метро Anvers
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
27 за человека
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
26 авг в 09:30
9 сен в 09:30
200180 за всё до 6 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
На машине
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
115 за всё до 4 чел.
В Диснейленд - с гидом, которая знает все секреты парка
Пешая
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Диснейленд - с гидом, которая знает все секреты парка
Погрузиться в волшебный мир сказок и попасть на лучшие аттракционы
10 авг в 13:30
11 авг в 08:30
260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
  2. Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж»
  3. По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
  4. Истории и секреты Монмартра
  5. Второе посещение Лувра: прогулка по музею
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "Все" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 27 до 260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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