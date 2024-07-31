К Катя Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Гуляли с Валерией по Монмартр сегодня. Очень живо, увлекательно и интересно. Валерия сразу вовлекла детей, была супер клиентоориентирована. Рекомендую.

В Валерия Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Спасибо Валерии за такую интересную и познавательную экскурсию. Мы остались под глубоким впечатлением и в полном восторге! Однозначно рекомендуем!

P Polina Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Отличная возможность окунуться в историю Монмартре, погулять по улочкам этой части Парижа, узнать о его истории и развитии. Людмила замечательно и интересно смогла нам рассказать о его истории, и связать это с общей историей Парижа. Рекомендую

А Алексей Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс Спасибо! Все чисто, красиво и вовремя! Очень приятные люди! Спасибо! Однозначно рекомендую!

К Кирилл Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Водитель Валерий показал себя профессионалом своего дела!

Т Татьяна Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Спасибо Роману за комфортный трансфер и встречу в аэропорте Шарль-де-Голль.

А АННА Трансфер «Аэропорт (Шарль-де-Голль, Орли) - Париж» Все отлично. Заказывали трансфер туда обратно. Лучше чем возиться с электричками и метро

В Виктория Истории и секреты Монмартра Очень увлекательная экскурсия, большое спасибо Ларисе! Было интересно и познавательно, открыли для себя много нового. Смело могу рекомендовать!

Е Екатерина Истории и секреты Монмартра Лариса отличный рассказчик, действительно интересные факты и истории. Сам маршрут очень живописный. Рекомендую 👌🏽