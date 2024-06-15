3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа
Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
8 авг в 08:00
9 авг в 21:30
€575 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€850 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AA15 июня 2024Одна из лучших экскурсий! История, роскошество, очень грамотная, доброжелательная Анна, на ходу может перестроиться по вашему желанию и выстроить новый
- EElena14 июня 2024Анна прекрасный гид. Красивейшие места недалеко от шумного Парижа. Все было чудесно.
- ККсения31 мая 2024Очень понравилась данная прогулка! Виды захватывающие, места аутентичные. Приятно было провести этот день с Анной. Спасибо за приятную прогулку!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «За городом и природа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 850. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 37 ⭐ отзывов, цены от €300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь