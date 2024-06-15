За городом и природа – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Париже на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
Пешая
27 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Долине Шеврёз в пригороде Парижа
Всего в 35 км от Парижа находится уникальное место, где история Франции оживает в каждом камне. Присоединяйтесь к нам в путешествие по времени
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
300 за всё до 3 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
На машине
10 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа - в Руан, Этрета и Онфлёр за 1 день
Пройтись по самым красивым местам в Нормандии и страницам её истории
8 авг в 08:00
9 авг в 21:30
575 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    A
    15 июня 2024
    Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
    Одна из лучших экскурсий! История, роскошество, очень грамотная, доброжелательная Анна, на ходу может перестроиться по вашему желанию и выстроить новый
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    блестящий маршрут. Помогла с выбором сыров, мяса и сладкого- все вместе- радость для ума, глаз, воображения и вкусовых рецепторов. Хочется повторить)))

  • E
    Elena
    14 июня 2024
    Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
    Анна прекрасный гид. Красивейшие места недалеко от шумного Парижа. Все было чудесно.
  • К
    Ксения
    31 мая 2024
    Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
    Очень понравилась данная прогулка! Виды захватывающие, места аутентичные. Приятно было провести этот день с Анной. Спасибо за приятную прогулку!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Влюбиться в Шампань за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Квартал Марэ
  5. Набережная
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Елисейские поля
Сколько стоит экскурсия по Парижу в августе 2024
Сейчас в Париже в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 850. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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