Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Когда она была построена, Эйфелева башня поляризовала общественное мнение, прежде чем завоевать популярность, как сегодня. Если вы спросите местных жителей, ясно, что громоздкая башня все еще находится в центре этого процесса. Однако, посетив Tour Montparnasse, вы увидите неповторимый вид на Город огней. Если вам не терпится полюбоваться прекрасным видом на Эйфелеву башню, то билеты Tour Montparnasse Paris - для вас.
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.