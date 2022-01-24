Когда она была построена, Эйфелева башня поляризовала общественное мнение, прежде чем завоевать популярность, как сегодня. Если вы спросите местных жителей, ясно, что громоздкая башня все еще находится в центре этого процесса. Однако, посетив Tour Montparnasse, вы увидите неповторимый вид на Город огней. Если вам не терпится полюбоваться прекрасным видом на Эйфелеву башню, то билеты Tour Montparnasse Paris - для вас.