Башня Монпарнас: панорамная терраса на 56-м этаже

Купите билеты на Тур де Монпарнас с панорамным видом на Город огней

4.6
533 отзыва
В группе
Башня Монпарнас: панорамная терраса на 56-м этаже
Башня Монпарнас: панорамная терраса на 56-м этаже
Башня Монпарнас: панорамная терраса на 56-м этаже
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Когда она была построена, Эйфелева башня поляризовала общественное мнение, прежде чем завоевать популярность, как сегодня. Если вы спросите местных жителей, ясно, что громоздкая башня все еще находится в центре этого процесса. Однако, посетив Tour Montparnasse, вы увидите неповторимый вид на Город огней. Если вам не терпится полюбоваться прекрасным видом на Эйфелеву башню, то билеты Tour Montparnasse Paris - для вас.

Ответы на вопросы

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Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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