Билеты на шоу в кабаре Лидо, Париж

Проведите незабываемый вечер в кабаре Lido на Елисейских полях

Проведите незабываемый вечер в кабаре Lido на Елисейских полях.

К Вашему вниманию новые спектакли в исполнении обворожительных BlueBell Girls! Вас впечатлят красивые декорации и удивительные номера, синхронность движения танцовщиц и зрелищностью постановки!
Билеты на шоу в кабаре Лидо, Париж
Билеты на шоу в кабаре Лидо, Париж
Билеты на шоу в кабаре Лидо, Париж
Билеты на шоу в кабаре Лидо, Париж
Билеты на шоу в кабаре Лидо, Париж
Билеты на шоу в кабаре Лидо, Париж

Вас ждет:

    Проведите незабываемый вечер в кабаре Lido на Елисейских полях. К Вашему вниманию новые спектакли в исполнении обворожительных BlueBell Girls! Вас впечатлят красивые декорации и удивительные номера, синхронность движения танцовщиц и зрелищностью постановки!
    Внимание!
    • Бронирование происходит только после 100% предоплаты
    • Ваучер, полученный на сайте, не является билетом. Электронный билет вам пришлют на почту после оплаты. Его вам и нужно будет предъявить на входе в кабаре.
    Организационные моменты
    • Дети 4+
    • Продолжительность — 1 час 45 мин
    • Вход по электронным билетам
    • Есть билеты с шампанским или ужином, в зависимости от выбранной опции
    • Программы проводятся ежедневно
    • В праздничные дни, такие как Рождество, Новый год и День Святого Валентина стоимость билетов уточняется по запросу.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-30 человек
    Шоу + 1 бокал шампанского в 21:00 и 23:00
    €107
    Шоу + ½ бут. шампанского в 21:00 и 23:00
    €150
    Только шоу в 21:00 и 23:00
    €94
    Шоу c ужином без напитков в 19:00
    €182
    Шоу с ужином и 1/2 бутылки Шампанского или вина в 19:00
    €244
    Детский билет на любое шоу без ужина, 4-12 лет
    €63
    Детский билет на любое шоу с ужином, 4-12 лет
    €94

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Билет на шоу в Кабаре Лидо
    Что не входит
    • Трансфер в Кабаре по запросу
    Место начала и завершения
    116 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, Франция
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    Ежедневно

    Галина О.
    Галина О.
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