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Проведите незабываемый вечер в кабаре Lido на Елисейских полях. К Вашему вниманию новые спектакли в исполнении обворожительных BlueBell Girls! Вас впечатлят красивые декорации и удивительные номера, синхронность движения танцовщиц и зрелищностью постановки!
Внимание!
- Бронирование происходит только после 100% предоплаты
- Ваучер, полученный на сайте, не является билетом. Электронный билет вам пришлют на почту после оплаты. Его вам и нужно будет предъявить на входе в кабаре.
Организационные моменты
- Дети 4+
- Продолжительность — 1 час 45 мин
- Вход по электронным билетам
- Есть билеты с шампанским или ужином, в зависимости от выбранной опции
- Программы проводятся ежедневно
- В праздничные дни, такие как Рождество, Новый год и День Святого Валентина стоимость билетов уточняется по запросу.