Ежедневно, билеты по расписанию

Билеты в кабаре Crazy Horse, Париж

Кабаре Crazy Horse - легендарное увеселительное заведение Парижа

Кабаре Crazy Horse — легендарное увеселительное заведение Парижа.

Несмотря на внешний эротизм, выступления здесь волшебны.

Вы восхититесь грациозностью танцовщиц, искусством постановки трюков и поражающими воображение спецэффектами.

Танцовщицы исполняют феерические акробатические трюки, которые переплетаются с выступлениями жонглеров и клоунов, иллюзионистов и мимов, повелителей огня и мастеров лазера.
Билеты в кабаре Crazy Horse, Париж
Билеты в кабаре Crazy Horse, Париж
Билеты в кабаре Crazy Horse, Париж
Билеты в кабаре Crazy Horse, Париж
Билеты в кабаре Crazy Horse, Париж

Что вас ждет:

  • Crazy Horse — знаменитое кабаре в Париже, которые было основано в 1951 году. Оно известно во всем мире своей яркой оригинальной программой, включающей номера клоунов, мимов, иллюзионистов, жонглёров, применением лазерных эффектов, использованием акробатических номеров танцовщиц с применением страховочных ремней.
  • Яркие запоминающиеся выступления с огнём, фокусы, отточенная хореография, быстро выделили Crazy Horse из десятков схожих проектов.
  • Шоу в кабаре Crazy Horse несомненно подарим Вам бурю незабываемых эмоций и впечатлений.

Организационные моменты:

  • Дети 10+
  • Бронирование происходит только после 100% предоплаты
  • Вход по электронным билетам
  • Ваучер, полученный на сайте, не является билетом. Электронный билет вам пришлют на почту после оплаты. Его вам и нужно будет предъявить на входе в кабаре.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
CRAZY SHOW: Билет только шоу. Пн, вт 23.00
€122
CRAZY SHOW: Билет только шоу. пн, вт 20.30, сб 24.00 и 19.00, вс, ср, чт, пт 20.30 и 23.00
€147
CRAZY CHAMPAGNE: Билет шоу и ½ бутылки шампанского Cuvée Crazy на человека. Пн, вт 23.00
€147
CRAZY CHAMPAGNE: Билет шоу и ½ бутылки шампанского Cuvée Crazy на человека. пн, вт 20.30, сб 24.00, 21.30 и 19.00, вс, ср, чт, пт 20.30 и 23.00
€172
CRAZY PREMIUM: Билет шоу с привилегированными местами, ½ бутылки шампанского на человека и канапе. сб 24.00, 21.30 и 19.00. Пн, вт, ср, чт, пт, вс 20.30 и 23.00
€225

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на шоу выбранной категории
Что не входит
  • Трансфер по запросу
Место начала и завершения
12 Avenue George V, 75008 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, билеты по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • при отмене клиентом: - 0% возврат
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно, билеты по расписанию

Галина О.
Галина О.
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