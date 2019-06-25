2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Секреты французского виноделия

Участники квеста увидят, как растут виноградные лозы, и рассмотрят составы почв крупнейших винных регионов Франции. Вы узнаете, как создается и как хранится французское вино, изучите различные форматы бутылок, коллекцию этикеток, винные бочки и еще многое другое.

Исследование винных ароматов

В зале с образцами винных ароматов вы научитесь слышать и различать самые тонкие винные нотки, попробуете угадать группы запахов и узнаете, отчего вино приобретает тот или иной аромат. Я расскажу вам, как определить по запаху вина качество напитка и сорт винограда, а также поговорим о том, как можно почувствовать аромат вина, не пользуясь напрямую обонянием.

Тонкости вкуса на винной дегустации

Отдельная часть нашей экскурсии посвящена вкусу напитка: вы научитесь по вкусу определять старые, молодые и выдержанные вина. Мы поговорим о том, как распознать некачественное вино и какими оттенками цвета обладают различные сорта винограда. На дегустации вы освоите основные ритуалы винного этикета и узнаете, с чем французы сравнивают вино при дегустации и какими эпитетами его награждают. На экскурсии вы продегустируете 3 сорта вин (по вашему желанию объем дегустации можно увеличить и согласовать на месте).