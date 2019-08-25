4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и интерьеры дворца-каприза Короля-Солнце

С первых минут в самом роскошном дворце не только Франции, но и Европы вы перенесётесь во времена Людовика XIV: узнаете о его жизни и правлении, об исторических решениях и значимых событиях в стенах королевской резиденции. Маршрут пройдёт через анфиладу из блистательных салонов: вы представите себе беседы с королём в зале приёмов, узнаете, для чего служил «зал Большого Прибора», полюбуетесь знаменитой зеркальной галереей, спальней, столовой и музыкальным салоном. А ещё заглянете в апартаменты королевы, где мы поговорим о том, как их жизнь протекала, словно отлаженный по часам спектакль.

Парк-образец для всего континента

Придворцовый парк такого потрясающего дома не мог быть иным. На прогулке по версальским садам вы узнаете об их устройстве, познакомитесь с Серебряной осью, по принципу которой впоследствии разбивались все парки мира, а также узнаете, почему король написал первый в мире путеводитель. После экскурсии по парку у вас будет свободное время, чтобы полюбоваться фонтанами, террасами, скульптурами, каналами и цветниками.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые знакомятся с Версалем и ищут экскурсию с профессиональным гидом.