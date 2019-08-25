4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная групповая экскурсия в королевский дворец и парковый ансамбль

Anna
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Anna – экскурсионное агентство
Почему все дворцы в Европе похожи на Версаль? На экскурсии вы узнаете ответ и оцените величие этого великолепного дворцово-паркого комплекса.

Интерьеры версальских покоев и салонов, знаменитая зеркальная галерея и апартаменты королевы расскажут о повседневной жизни монарших особ и о судьбоносных событиях, произошедших в резиденции.

А на прогулке по садам Версаля вы узнаете, почему они стали образцом паркового искусства, и полюбуетесь фонтанами.
65 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Оперы Гарнье
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У этой экскурсии4 отзыва
3.75
Его Величество Версаль
Его Величество Версаль

Что вас ожидает

История и интерьеры дворца-каприза Короля-Солнце
С первых минут в самом роскошном дворце не только Франции, но и Европы вы перенесётесь во времена Людовика XIV: узнаете о его жизни и правлении, об исторических решениях и значимых событиях в стенах королевской резиденции. Маршрут пройдёт через анфиладу из блистательных салонов: вы представите себе беседы с королём в зале приёмов, узнаете, для чего служил «зал Большого Прибора», полюбуетесь знаменитой зеркальной галереей, спальней, столовой и музыкальным салоном. А ещё заглянете в апартаменты королевы, где мы поговорим о том, как их жизнь протекала, словно отлаженный по часам спектакль.

Парк-образец для всего континента
Придворцовый парк такого потрясающего дома не мог быть иным. На прогулке по версальским садам вы узнаете об их устройстве, познакомитесь с Серебряной осью, по принципу которой впоследствии разбивались все парки мира, а также узнаете, почему король написал первый в мире путеводитель. После экскурсии по парку у вас будет свободное время, чтобы полюбоваться фонтанами, террасами, скульптурами, каналами и цветниками.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые впервые знакомятся с Версалем и ищут экскурсию с профессиональным гидом.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии.
  • Время в дороге — 1,5 часа туда-обратно; экскурсия по дворцу — 1 час, по парку — 25 минут + свободное время.
  • Экскурсия заканчивается у Оперы Гарнье.
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды.
Его Величество Версаль
Его Величество Версаль
Его Величество Версаль
Его Величество Версаль
Его Величество Версаль
Его Величество Версаль
Его Величество Версаль
Его Величество Версаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Оперы Гарнье.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Anna
Anna
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

25 августа 2019
Посетили экскурсию по Версалю. Из хорошего могу сказать, что больше всего впечатлил сам Версаль, а меньше рассказ о нем. Также удобно, что был включён трансфер и входные билеты, вследствие чего практически сразу попали в дворец.
Из минусов: очень мало времени на все, быстро пробежались по залам, даже не посетив чудесный парк, который даже может и важнее, чем сам дворец.
Гид - видно, что умная женщина, знающая. Но очень часто повтрялась, особенно о посещении Путиным Версаля, о том, что королевой бы стала "наша" Лиза, а не полячка и много информации о её "соотечествениках".
Хотела бы обратить внимание, что русскоязычные украинцы, как и белорусы не являются соотечественниками и лишнее упоминание о Путине и его посещении Версаля слышать крайне неинтересно.
Если уж вы проврдите экскурсию для русских, так и пишите, что это исключительно для соотечественников, а не просто рукоговорящий гид. Возможно в этом случае мы бы вашу экскурсию и не заказали.
Вцелом остались довольны. Но отношение надо поменять, иначе часть желающих вы все же потеряете.
11 июля 2019
Не попали в Версаль
2 декабря 2018
Версаль... ну что могу сказать?!? Экскурсия прошла очень быстро, на 4... больше мне сказать нечего!!!
2 ноября 2018
Посетила экскурсию в Версаль в конце октября, гид Людмила.
Экскурсия безумно интересная, отдельная благодарность гиду. Узнала очень интересные факты из жизни королей, Людмила рассказывала с юмором, легко и непринужденно. Время пролетело незаметно.

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