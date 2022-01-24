Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом.
Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь панорамным видом собора Парижской Богоматери, музея Орсе и многими другими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО с Сены. Отправляйтесь в незабываемое путешествие по самому сердцу Парижа.
Ответы на вопросы
Что входит
60-минутный круиз
Аудиогид на 12 языках (можно также загрузить через Wi-Fi на свой смартфон)
Администратор/гид на борту
Когда и сколько длится
Когда:
По выбранному вами времени
Экскурсия длится около
1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа
🛳
Круизы
Сена
🗽
Достопримечательности
⛴
Водные
Еще несколько похожих предложений в Париже
Билет на борт
5
11
1ч
€
20
за 1 чел.
Париж: часовой круиз по Сене
⛴ Водные
Полюбуйтесь знаковыми достопримечательностями Парижа во время увлекательного круиза по Сене
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
каждый день в 11.00 и 17.00
Круиз
в группе до 50 чел.
4.3
901
1ч 30м
1801
1 441
₽
за 1 чел.
Париж: круиз по Сене и дегустация блинов у Эйфелевой башни
⛴ Водные
Наслаждайтесь приятным и простым способом открыть для себя город огней во время речного круиза
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Круиз
2ч
€
87
за 1 чел.
Обед на кораблике с круизом по Сене, Париж
⛴ Водные
🎶 Музыкальные теплоходы
Речная прогулка по Парижу на уютном кораблике
Время проведения: каждый день, 12:30 — 14:45
В группе
до 10 чел.
5
11
2ч 30м
€
42
за 1 чел.
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
👣 Пешеходные
Вас ждёт один из самых живописных и романтичных маршрутов Парижа - вдоль Сены, который откроет важную роль реки
27 янв
29 янв
30 янв
ещё...
еженедельно: понедельник - четверг- суббота - воскресенье в 18:00
Индивидуально
13ч
€
750
за 1 чел.
Индивидуальная поездка в Мон-Сен-Мишель из Парижа
Во время экскурсии из Парижа в Мон-Сен-Мишель, вы увидите чудо Европы
Ежедневно
Круиз
в группе
4.8
37
2ч
€
69
за 1 чел.
Обед Круиз по Сене
⛴ Водные
🎶 Музыкальные теплоходы
Полюбуйтесь живописным Парижем с Сены с 3 вариантами обедов и живой музыкой
В группе
до 10 чел.
5
4
2ч
€
40
за 1 чел.
Париж — город на берегу Сены
👣 Пешеходные
Обзорная прогулка по набережным, связывающим главные достопримечательности столицы
25 янв
30 янв
31 янв
ещё...
в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье в 17:00
Круиз
в группе
4.4
69
1ч 10м
€
14
за 1 чел.
Круиз по Сене от Bateaux Mouches
⛴ Водные
Слушайте, учитесь и полюбите Париж на живописной прогулке на лодке по Сене
Круиз
в группе
4.8
10
€
48
за 1 чел.
Экскурсионный круиз по Сене + ужин в Le Bistro Parisien
⛴ Водные
Посмотрите на город любви с новой стороны и насладитесь изысканным ужином на берегу реки
Круиз
в группе
5
1
€
48
за 1 чел.
Экскурсионный круиз по Сене + обед в Le Bistro Parisien
⛴ Водные
Посмотрите на город любви с новой стороны и насладитесь изысканным обедом на берегу реки
Билет на борт
4.3
13
1ч
€
15
за 1 чел.
Часовой круиз «Огни Парижа»
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Как приятно любоваться самым романтичным городом на земле с палубы небольшого теплохода! Насладитесь прекрасными видами
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
каждый час с 12:00 — 21:00
Индивидуально
для 2 чел.
5
7
1ч
42 880
₽
за 1-2 чел.
Париж: романтический тур на лимузине
Насладитесь романтическим путешествием на лимузине по Парижу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
Заказать
ХОРОШО
🇫🇷
ТАМ