Экскурсионный круиз по Сене

Великолепное 60-минутное путешествие по Парижу

4.5
562 отзыва
Круиз
в группе
Экскурсионный круиз по Сене
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь панорамным видом собора Парижской Богоматери, музея Орсе и многими другими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО с Сены. Отправляйтесь в незабываемое путешествие по самому сердцу Парижа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 60-минутный круиз
  • Аудиогид на 12 языках (можно также загрузить через Wi-Fi на свой смартфон)
  • Администратор/гид на борту
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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