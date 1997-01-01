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Экскурсия по Латинскому кварталу

5
0 отзывов
Paris. compose
Paris. compose – Гид из Парижа
Все районы Парижа по-своему прекрасны, но одним из самых очаровательных туристы называют Латинский квартал.

Здесь сохранилась атмосфера старого города, которая ежегодно привлекает тысячи туристов.

Я проведу вас по улицам района на левом берегу Сены.

Вы сможете увидеть Сорбонну и Пантеон, прогуляться 👣 по Люксембургскому саду и осмотреть одноименный дворец.

Я расскажу об особенностях жизни Латинского квартала и помогу вам прочувствовать все ее прелести.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €30 за человека

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Экскурсия по Латинскому кварталу
Экскурсия по Латинскому кварталу

Что вы увидите

  • Люксембургский сад
  • Люксембургский дворец
  • Сорбонна
  • Пантеон
  • церкви Святого Этьена и Святого Жулена-бедного
Латинский квартал — студенческий, веселый и очень оживленный район Парижа. Именно здесь находятся знаменитые на весь мир Сорбонна и Пантеон.
Мы пройдем от Люксембургского сада до собора Парижской Богоматери и вы узнаете и полюбите латинский квартал как Парижане.
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ это один из самых эмблематичных кварталов ПАРИЖА. С СОРБОННОЙ в своем центре, он расположен в 5 квартале ПАРИЖА, на левом берегу СЕНЫ и простираеться от реки до вершины холма Святой ЖЕНЕВЬЕВЫ.
Две традиции наложили свой отпечаток на ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ, это университетская и религиозная. В 12 веке многочисленные монастыри и аббатства, расположенные на склоне этого холма, создали свои теологические школы, с этих школ и началась история 📖 ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА как Университетского городка.
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ получил свое название от латинского языка, на котором проходили занятия во всех школах, лицеях и в самой СОРБОННЕ.
Парижане, студенты и туристы пересекаються сегодня здесь круглый год в многочисленных кафэ и ресторанах квартала, в его художественных бутиках, в музее дворца ЛЮКСЕМБУРГ в дружелюбной и радостной атмосфере. В теплые весенние и летние дни ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ сад наполняеться шумом и криками играющих детей. Которые с радостью в теплые дни пускают по басейну деревянные парусники. 136 лет прокат деревянных парусников существует в ЛЮКСЕМБУРГСКОМ саду. Когда то это стоило 2 су и сегодня 4 евро полчаса.

О себе:

  • Я, Ольга Третьякова, профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Влюбленная в Париж и в его историю, училась в Школе Лувра, Сорбонне, школе гидов, желаю вам показать и рассказать о том, что я люблю, что я знаю об этом волшебном городе. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

Организационные детали:

  • Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии 🧭 не предполагается.
  • Прийдите, пожалуйста, на место встречи на 5 минут раньше.
  • Для детей до 12 лет экскурсия ⛳ бесплатна.
  • оплата на месте гиду
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 69, bd Saint-Michel
Место завершения
🏁 6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris
Экскурсия по Латинскому кварталу
Экскурсия по Латинскому кварталу
Экскурсия по Латинскому кварталу
Экскурсия по Латинскому кварталу
Экскурсия по Латинскому кварталу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Paris. compose
Paris. compose
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