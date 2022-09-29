Латинский квартал — студенческий, веселый и очень оживленный район Парижа. Именно здесь находятся знаменитые на весь мир Сорбонна и Пантеон.

Мы пройдем от Люксембургского сада до собора Парижской Богоматери и вы узнаете и полюбите латинский квартал как Парижане.

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ это один из самых эмблематичных кварталов ПАРИЖА. С СОРБОННОЙ в своем центре, он расположен в 5 квартале ПАРИЖА, на левом берегу СЕНЫ и простираеться от реки до вершины холма Святой ЖЕНЕВЬЕВЫ.

Две традиции наложили свой отпечаток на ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ, это университетская и религиозная. В 12 веке многочисленные монастыри и аббатства, расположенные на склоне этого холма, создали свои теологические школы, с этих школ и началась история ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА как Университетского городка.

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ получил свое название от латинского языка, на котором проходили занятия во всех школах, лицеях и в самой СОРБОННЕ.

Парижане, студенты и туристы пересекаються сегодня здесь круглый год в многочисленных кафэ и ресторанах квартала, в его художественных бутиках, в музее дворца ЛЮКСЕМБУРГ в дружелюбной и радостной атмосфере. В теплые весенние и летние дни ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ сад наполняеться шумом и криками играющих детей. Которые с радостью в теплые дни пускают по басейну деревянные парусники. 136 лет прокат деревянных парусников существует в ЛЮКСЕМБУРГСКОМ саду. Когда то это стоило 2 су и сегодня 4 евро полчаса.

О себе:

Я, Ольга Третьякова, профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Влюбленная в Париж и в его историю, училась в Школе Лувра, Сорбонне, школе гидов, желаю вам показать и рассказать о том, что я люблю, что я знаю об этом волшебном городе. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

Организационные детали: