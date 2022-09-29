Экскурсия по Латинскому кварталу

Все районы Парижа по-своему прекрасны, но одним из самых очаровательных туристы называют Латинский квартал

Все районы Парижа по-своему прекрасны, но одним из самых очаровательных туристы называют Латинский квартал.

Здесь сохранилась атмосфера старого города, которая ежегодно привлекает тысячи туристов. Я проведу вас по улицам района на левом берегу Сены.

Вы сможете увидеть Сорбонну и Пантеон, прогуляться по Люксембургскому саду и осмотреть одноименный дворец. Я расскажу об особенностях жизни Латинского квартала и помогу вам прочувствовать все ее прелести.
Экскурсия по Латинскому кварталу
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Люксембургский сад
  • Люксембургский дворец
  • Сорбонна
  • Пантеон
  • Церкви Святого Этьена и Святого Жулена-бедного
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Латинский квартал — студенческий, веселый и очень оживленный район Парижа. Именно здесь находятся знаменитые на весь мир Сорбонна и Пантеон.
Мы пройдем от Люксембургского сада до собора Парижской Богоматери и вы узнаете и полюбите латинский квартал как Парижане.
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ это один из самых эмблематичных кварталов ПАРИЖА. С СОРБОННОЙ в своем центре, он расположен в 5 квартале ПАРИЖА, на левом берегу СЕНЫ и простираеться от реки до вершины холма Святой ЖЕНЕВЬЕВЫ.
Две традиции наложили свой отпечаток на ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ, это университетская и религиозная. В 12 веке многочисленные монастыри и аббатства, расположенные на склоне этого холма, создали свои теологические школы, с этих школ и началась история ЛАТИНСКОГО КВАРТАЛА как Университетского городка.
ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ получил свое название от латинского языка, на котором проходили занятия во всех школах, лицеях и в самой СОРБОННЕ.
Парижане, студенты и туристы пересекаються сегодня здесь круглый год в многочисленных кафэ и ресторанах квартала, в его художественных бутиках, в музее дворца ЛЮКСЕМБУРГ в дружелюбной и радостной атмосфере. В теплые весенние и летние дни ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ сад наполняеться шумом и криками играющих детей. Которые с радостью в теплые дни пускают по басейну деревянные парусники. 136 лет прокат деревянных парусников существует в ЛЮКСЕМБУРГСКОМ саду. Когда то это стоило 2 су и сегодня 4 евро полчаса.

О себе:

Я, Ольга Третьякова, профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Влюбленная в Париж и в его историю, училась в Школе Лувра, Сорбонне, школе гидов, желаю вам показать и рассказать о том, что я люблю, что я знаю об этом волшебном городе. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

Организационные детали:

  • Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии не предполагается.
  • Прийдите, пожалуйста, на место встречи на 5 минут раньше.
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
  • оплата на месте гиду.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: 69, bd Saint-Michel
Завершение: 6 Parvis Notre-Dame - Pl. Jean-Paul II, 75004 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Организационные детали
  • Посещение музеев, ателье и церквей в рамках экскурсии не предполагается.
  • Прийдите, пожалуйста, на место встречи на 5 минут раньше.
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
  • Оплата на месте гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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