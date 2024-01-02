До сих пор роскошь Версальского дворца и красота парка поражают воображение посетителей со всего мира. В ходе экскурсии мы предоставляем вам уникальную возможность не только воочию увидеть этот шедевр в сопровождении нашего гида, но и услышать историю его создания, узнать назначение Больших и Малых покоев короля, Галереи зеркал, Больших покоев королевы и других помещений, а также понять многочисленные символы, из которых, собственно, и состоит Версаль. И, конечно же, ваше знакомство будет сопровождаться интересными историями, связанными с жизнью в этом невероятном месте!

Финальным аккордом экскурсии по Версалю и вашего пребывания в этом сказочном месте станет посещение роскошных садов и парка, являющихся его неотъемлемой частью. Именно здесь, под руководством гениального садовника Андре Ленотра, было доведено до совершенства ставшее знаменитым на весь мир садовое искусство «на французский манер». Это целый мир, состоящий из фонтанов, скульптур, боскетов и клумб, наполненный сюрпризами, оптическими иллюзиями и волшебством!

В этот момент вы окончательно поймёте, что Версаль – уникальное место не только во Франции, но и во всём мире, и что вы стали одним из тех счастливчиков, которым удалось не просто увидеть этот шедевр, а получить о нём максимальный объём полезной и интересной информации от нашего гида.