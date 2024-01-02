Описание
До сих пор роскошь Версальского дворца и красота парка поражают воображение посетителей со всего мира. В ходе экскурсии мы предоставляем вам уникальную возможность не только воочию увидеть этот шедевр в сопровождении нашего гида, но и услышать историю его создания, узнать назначение Больших и Малых покоев короля, Галереи зеркал, Больших покоев королевы и других помещений, а также понять многочисленные символы, из которых, собственно, и состоит Версаль. И, конечно же, ваше знакомство будет сопровождаться интересными историями, связанными с жизнью в этом невероятном месте!
Финальным аккордом экскурсии по Версалю и вашего пребывания в этом сказочном месте станет посещение роскошных садов и парка, являющихся его неотъемлемой частью. Именно здесь, под руководством гениального садовника Андре Ленотра, было доведено до совершенства ставшее знаменитым на весь мир садовое искусство «на французский манер». Это целый мир, состоящий из фонтанов, скульптур, боскетов и клумб, наполненный сюрпризами, оптическими иллюзиями и волшебством!
В этот момент вы окончательно поймёте, что Версаль – уникальное место не только во Франции, но и во всём мире, и что вы стали одним из тех счастливчиков, которым удалось не просто увидеть этот шедевр, а получить о нём максимальный объём полезной и интересной информации от нашего гида.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входной билет во дворец: 18Е
- В сады: 9Е
- Проезд в обе стороны: 10Е
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.