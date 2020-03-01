Необычные маршруты по Парижу

Что вас ожидает

Оазис тишины в центре Парижа

Мы встретимся возле здания Лувра, но быстро переместимся от шумной толпы и машин в тихий сад при бывшем королевском дворце. Вы рассмотрите величественные четырехэтажные здания XVIII века, отгораживающие его от звуков города, насладитесь атмосферой и пофотографируетесь на типичных парижских стульчиках в окружении фонтанов, цветов и липовых аллей. А если приедете весной, то, возможно, застанете цветение магнолий!

Денди, торговые пассажи и полосатые «Колонны Бюрена»

Вы увидите знаменитые черно-белые столбы «Колонны Бюрена» и узнаете, какая символика в них скрыта и чем они заслужили пристальное внимание критиков на Венецианской биеннале. А еще Париж настоящего фланера невозможен без пассажей! Наполненные магазинами крытые переходы между улицами стали обязательным местом прогулок французских денди XIX века. Я расскажу о модных увлечениях того времени и о том, какая походка считалась «правильной» на променаде.

Многогранный Париж

Париж, каким мы его знаем и любим, во многом связан с бароном Османом, главным градостроителем столицы. Вы погуляете по созданным им нетуристическим улицам и большим бульварам и прочувствуете жизнь Парижа изнутри. А завершится экскурсия у оперы Гарнье, ставшей символом великолепия, роскоши и богатства эпохи Наполеона III.