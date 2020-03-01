Необычные маршруты по Парижу

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Альтернативный вариант для тех, кто устал от толп в Лувре и нагулялся по Елисейским полям

Диана
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Диана – ваш гид
Я проведу вас по бульварам, нетуристическим улицам, пассажам и живописным садам Парижа и помогу прочувствовать его истинную красоту.

Раскрою, как французской столице удалось стать эпицентром искусства и культуры и что делает ее по-настоящему прекрасной.

А также запечатлею вас на фоне города!
€120
108 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
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Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу

Что вас ожидает

Оазис тишины в центре Парижа
Мы встретимся возле здания Лувра, но быстро переместимся от шумной толпы и машин в тихий сад при бывшем королевском дворце. Вы рассмотрите величественные четырехэтажные здания XVIII века, отгораживающие его от звуков города, насладитесь атмосферой и пофотографируетесь на типичных парижских стульчиках в окружении фонтанов, цветов и липовых аллей. А если приедете весной, то, возможно, застанете цветение магнолий!

Денди, торговые пассажи и полосатые «Колонны Бюрена»
Вы увидите знаменитые черно-белые столбы «Колонны Бюрена» и узнаете, какая символика в них скрыта и чем они заслужили пристальное внимание критиков на Венецианской биеннале. А еще Париж настоящего фланера невозможен без пассажей! Наполненные магазинами крытые переходы между улицами стали обязательным местом прогулок французских денди XIX века. Я расскажу о модных увлечениях того времени и о том, какая походка считалась «правильной» на променаде.

Многогранный Париж
Париж, каким мы его знаем и любим, во многом связан с бароном Османом, главным градостроителем столицы. Вы погуляете по созданным им нетуристическим улицам и большим бульварам и прочувствуете жизнь Парижа изнутри. А завершится экскурсия у оперы Гарнье, ставшей символом великолепия, роскоши и богатства эпохи Наполеона III.

Организационные детали

10 снимков я пришлю вам в тот же день, остальные (около 50 фотографий) — в течение недели.

Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу
Эстетская фотопрогулка по Парижу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Диана
Диана
Bonjour! Меня зовут Диана. Я искусствовед, переехавший из Москвы в Париж. Вот уже несколько лет я исследую французскую столицу и фланирую по городу, то есть извлекаю эстетическое удовольствие из прогулок по нему. И мне хочется делится этой красотой — показывать лучшие места и доступно рассказывать об искусстве, истории и архитектуре.
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