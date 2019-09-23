7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Замок-книга по французской истории
Уже по дороге вы погрузитесь в прошлое Франции, ведь впереди замок с 800-летней биографией. Фонтенбло строили среди местных густых лесов — сюда приезжали охотиться французские короли. Вы узнаете о происхождении названия резиденции и сложите мозаику значимых и ярких исторических сюжетов: стены Фонтенбло помнят рождение четырёх монархов, роскошные королевские праздники, маскарады Генриха Наваррского, Маркизу де Помпадур и Марию-Антуанетту, отношения Наполеона и Жозефины. А ещё — как и полагается настоящему замку — Фонтенбло хранит следы кровавых интриг (чего только стоит убийство в Оленьей Галерее!).
Венец итальянского Ренессанса во Франции
За впечатляющими стенами Фонтенбло скрываются не менее великолепные интерьеры, оформленные итальянскими мастерами. Вы рассмотрите фрески в Бальном зале, чьё убранство посвящено Диане де Пуатье — одной из самых влиятельных фавориток короля в истории Франции. Пройдёте по Галерее Франциска I начала 16 столетия: позолота, резные элементы, инкрустации, замысловатая лепнина и цветные панели в стиле маньеризм поистине отражают «золотой век» Фонтенбло. В тронном зале Наполеона и его личных апартаментах вы узнаете о любви императора к замку, а в покоях Марии-Антуанетты поймёте, почему королева сбегала сюда из Версаля. В итоге прогулка по залам Фонтенбло погрузит в жизнь королевского двора нескольких эпох и историю французского Возрождения.
После экскурсии по замку вы прогуляетесь по живописным английскому и французскому паркам, где раскроете секрет одного павильона и услышите историю королевского пруда.