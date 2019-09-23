7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я не люблю писать негативные отзывы, и в тоже время, если я не поделюсь своими впечатлениями, то никто не будет знать, что нужно исправить. Когда я заказывала экскурсию, для меня было очень важно чтобы группа была маленькой 6-8 человек, как было в описании. Моя сестра, для которой была заказана эта экскурсия больной человек, которой исполнилось В ЭТОТ ДЕНЬ 70 лет. И мне очень хотелось чтобы этот день был не забываемый для неё. Мы приехали к Опере и увидели группу из 48 человек, вместо 8и., соответственно было проведена и вся экскурсия. Я понимаю, то что бизнес, это ради чего изначально компания была открыта , но ведь ни мне ни моей сестре не был оставлен выбор. Если бы я знала, о том что будет большая группа, я изменила бы наш маршрут... В заказе был указан мой номер телефона, по которому могли прислать сообщение о изменении размера группы. Вся экскурсия была бегом, информация о логистике была наспех преподнесена под звук отбойного молотка ( в этот момент в 5 метрах от остановки гида, рабочие работали с отбойным молотком. не было слышно ни одного слова, когда гид пыталась разделить группу на две части для быстрого проведения экскурсии)... и наверное самое не приятное, это заявление гида о том, что французы не любят американцев и, то что не в одном музее нет подписей под работами искусства на английском языке. Это изначально не профессионально, потому что это во-первых это не правда, вашему гиду нужно просто прогуляться хотя бы в Musee d'Orsay, чтобы не выглядеть смешно в следующий раз при таких заявлениях,

во-вторых это субъективное и обобщённое мнение этого гида, ну а в третьих в группе мог быть русскоязычный гражданин Америки, которого это заявление могло бы поставить в неловкое положение, как то, что он заплатил за экскурсию в которой ему открытым текстом, в лицо говорят о том, что он и здесь и во всей Франции, не желанный пассажир. Как вы думаете, этот клиент будет рекомендовать вашу компанию своим знакомым? Будет ли он, в следующий раз обращаться за услугами в вашу компанию? И какой отзыв он возможно даст, вашей компании, в социальных сетях? Я думаю что вы знаете ответ.

Я, и есть тот клиент из Америки, которая привезла мою сестру из Риги показать Францию в день ее 70ти-летия. Я думаю оплата вашего бизнеса или в евро или в долларах вас не удручает, по этому посоветуйте вашим гидам быть осторожными в подобных высказываниях, потому что они приведут к возможным потерям клиентов и соответственно денег. Да, и ещё одно замечание, если человек не профессионал в экономике, не стоит комментировать экономическую стороны жизни страны в которой этот гид работает, это очень не профессионально.