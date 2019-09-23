7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать «в гостях» у французских монархов в их старейшей резиденции

Anna
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Anna – экскурсионное агентство
В отличие от чопорного Версаля, Фонтенбло завоевал репутацию замка для души, любви и отдыха.

Вы проследите его исторический путь с 13 по 19 век, поймёте, почему Наполеон так любил Фонтенбло, и услышите романтические сюжеты замка.

А оживить историю, секреты, интриги и забавы французской короны помогут самые роскошные апартаменты среди замков вблизи Парижа: здесь благодаря итальянским мастерам родился французский Ренессанс.
65 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча у Оперы Гарнье
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У этой экскурсии7 отзывов
3.71
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа

Что вас ожидает

Замок-книга по французской истории
Уже по дороге вы погрузитесь в прошлое Франции, ведь впереди замок с 800-летней биографией. Фонтенбло строили среди местных густых лесов — сюда приезжали охотиться французские короли. Вы узнаете о происхождении названия резиденции и сложите мозаику значимых и ярких исторических сюжетов: стены Фонтенбло помнят рождение четырёх монархов, роскошные королевские праздники, маскарады Генриха Наваррского, Маркизу де Помпадур и Марию-Антуанетту, отношения Наполеона и Жозефины. А ещё — как и полагается настоящему замку — Фонтенбло хранит следы кровавых интриг (чего только стоит убийство в Оленьей Галерее!).

Венец итальянского Ренессанса во Франции
За впечатляющими стенами Фонтенбло скрываются не менее великолепные интерьеры, оформленные итальянскими мастерами. Вы рассмотрите фрески в Бальном зале, чьё убранство посвящено Диане де Пуатье — одной из самых влиятельных фавориток короля в истории Франции. Пройдёте по Галерее Франциска I начала 16 столетия: позолота, резные элементы, инкрустации, замысловатая лепнина и цветные панели в стиле маньеризм поистине отражают «золотой век» Фонтенбло. В тронном зале Наполеона и его личных апартаментах вы узнаете о любви императора к замку, а в покоях Марии-Антуанетты поймёте, почему королева сбегала сюда из Версаля. В итоге прогулка по залам Фонтенбло погрузит в жизнь королевского двора нескольких эпох и историю французского Возрождения.

После экскурсии по замку вы прогуляетесь по живописным английскому и французскому паркам, где раскроете секрет одного павильона и услышите историю королевского пруда.

Организационные детали

  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии
  • Дорога до Фонтенбло занимает около часа
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Если количество участников в группе больше 20, каждому бесплатно выдаются наушники
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа
Фонтенбло — король замков вокруг Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Оперы Гарнье.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Anna
Anna
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Я не люблю писать негативные отзывы, и в тоже время, если я не поделюсь своими впечатлениями, то никто не будет знать, что нужно исправить. Когда я заказывала экскурсию, для меня было очень важно чтобы группа была маленькой 6-8 человек, как было в описании. Моя сестра, для которой была заказана эта экскурсия больной человек, которой исполнилось В ЭТОТ ДЕНЬ 70 лет. И мне очень хотелось чтобы этот день был не забываемый для неё. Мы приехали к Опере и увидели группу из 48 человек, вместо 8и., соответственно было проведена и вся экскурсия. Я понимаю, то что бизнес, это ради чего изначально компания была открыта , но ведь ни мне ни моей сестре не был оставлен выбор. Если бы я знала, о том что будет большая группа, я изменила бы наш маршрут... В заказе был указан мой номер телефона, по которому могли прислать сообщение о изменении размера группы. Вся экскурсия была бегом, информация о логистике была наспех преподнесена под звук отбойного молотка ( в этот момент в 5 метрах от остановки гида, рабочие работали с отбойным молотком. не было слышно ни одного слова, когда гид пыталась разделить группу на две части для быстрого проведения экскурсии)... и наверное самое не приятное, это заявление гида о том, что французы не любят американцев и, то что не в одном музее нет подписей под работами искусства на английском языке. Это изначально не профессионально, потому что это во-первых это не правда, вашему гиду нужно просто прогуляться хотя бы в Musee d'Orsay, чтобы не выглядеть смешно в следующий раз при таких заявлениях,
во-вторых это субъективное и обобщённое мнение этого гида, ну а в третьих в группе мог быть русскоязычный гражданин Америки, которого это заявление могло бы поставить в неловкое положение, как то, что он заплатил за экскурсию в которой ему открытым текстом, в лицо говорят о том, что он и здесь и во всей Франции, не желанный пассажир. Как вы думаете, этот клиент будет рекомендовать вашу компанию своим знакомым? Будет ли он, в следующий раз обращаться за услугами в вашу компанию? И какой отзыв он возможно даст, вашей компании, в социальных сетях? Я думаю что вы знаете ответ.
Я, и есть тот клиент из Америки, которая привезла мою сестру из Риги показать Францию в день ее 70ти-летия. Я думаю оплата вашего бизнеса или в евро или в долларах вас не удручает, по этому посоветуйте вашим гидам быть осторожными в подобных высказываниях, потому что они приведут к возможным потерям клиентов и соответственно денег. Да, и ещё одно замечание, если человек не профессионал в экономике, не стоит комментировать экономическую стороны жизни страны в которой этот гид работает, это очень не профессионально.
14 мая 2019
Очень хорошая экскурсия, отличная подача информации, прекрасные впечатления
14 мая 2019
Хорошая организация. Все четко по времени, несмотря на пробки в городе и задержку из-за аварии на трассе.
Хороший экскурсовод. По дороге в замок мы поняли многое о перипетиях в истории Франции и замка, то, что расписано в популярной литературе с естественными для авторов погрешностями.
Из недостатков: слишком большая группа. Вот если бы в мини-группе... мало времени на парки, а они там не менее интересные, чем Версаль кие.
13 мая 2019
Гид, Марина. К самой поездке претензий нет. Гид,увы, по дороге до Фонтенбло, рассказала об образовании, миграционной и социальной политике Франции, ну уж так снисходительно и иронично, да еще, зачем-то, сравнивала с Советским Союзом. В Фонтенбло быстро прошли по замку, без выхода в парк, а хотелось бы. На обратном пути раздражение гида в отношении участников экскурсии нарастало. В общем, извините, обычно не пишу негативных отзывов, тем более, что у вас есть прекрасные экскурсоводы.
13 апреля 2019
Экскурсия хороший вариант для бюджетного посещения замка. Думаю индивидуальное посещение выйдет дороже. Сбор группы на площади Опера, автобус - 1,5 часа и вы на месте , входные билеты включены -62 евро. Осмотр дворца 1,5 часа, главное что вы увидите своими глазами образец французского рениссанса.Не хочу критиковать гидов , чувствуется их высокая квалификация , но они подчинены интересам группы (25 человек),а большинству все равно - Франциск I , или Генрих II,а Диана де Пуатье вообще ... вообщем ничего нового не узнал.
20 марта 2019
Ok
6 января 2019
К сожалению не запомнил имя гида, но от проведённой ею Экскурсии у нас с супругой остались наилучшие впечатления. Определенно рекомендую своим друзьям и знакомым. Компетентность, увлеченность, доброжелательность,- это то, что мы ждём от гидов заказываемых экскурсий. Игорь

Anna проводит ещё 8 экскурсий

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