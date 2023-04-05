Главные шедевры музея Лувр

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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Главные шедевры музея Лувр
Главные шедевры музея Лувр
Главные шедевры музея Лувр
Главные шедевры музея Лувр
Главные шедевры музея Лувр

Что вас ожидает:

  • Лувр
  • Джоконда (Мона Лиза)
  • Венера Милосская
  • Ника Самофракийская
  • Галерея Аполлона
  • Апартаменты Наполеона III
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии. Входные билеты в Лувр являются невозвратными

Ответы на вопросы

Что не входит
  • В базовую стоимость экскурсии не включен входной билет в музей
  • Который обязательно требуется для посещения экскурсии. Смотрите предупрждение в описании экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника в 10:00, 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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