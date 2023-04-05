Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Что вас ожидает:
- Лувр
- Джоконда (Мона Лиза)
- Венера Милосская
- Ника Самофракийская
- Галерея Аполлона
- Апартаменты Наполеона III
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии. Входные билеты в Лувр являются невозвратными
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии. Входные билеты в Лувр являются невозвратными
Ответы на вопросы
- Что не входит
- В базовую стоимость экскурсии не включен входной билет в музей
- Который обязательно требуется для посещения экскурсии. Смотрите предупрждение в описании экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, кроме вторника в 10:00, 13:30Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Париже
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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