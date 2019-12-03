Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!

Гастрономический тур: выпечка багета, дегустация французских сыров и вин на известной рыночной улице

4.8
25 отзывов
Индивидуально
до 4 чел.
Для познания толка в высокой французской гастрономии, можно начать с самой простой и вкусной еды.

Мой гастрономический тур охватит главные ингредиенты любой французской трапезы — хлеб, сыр и вино.
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
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Простая вкусная пища способна представлять конкуренцию сложной ресторанной кухне. Она не требует приготовления, очень качественна, аппетитна и питательна. Приглашаю вас в гастрономический тур, который соединит базовые и самые любимые французами яства: хлеб, сыр и вино.

Что вас ожидает

Тур пройдет в районе рыночной улицы 17 округа Парижа. Во время тура мы пройдемся вдоль ряда гастрономических бутиков, взглянем на жизнь квартала глазами парижан. Я расскажу вам о кулинарных предпочтениях французов, их повседневной жизни и любимых продуктах питания.

Первым пунктом программы станет типичная французская булочная. Где покупают хлеб, там его зачастую и пекут. В отличие от обычных покупателей булочной, вы окажетесь по другую сторону прилавка и увидите весь процесс изготовления ароматного багета под чутким руководством пекаря. Вы узнаете, сколько нужно хитрых приспособлений, приемов и навыков ручной работы, чтобы испечь вкусный хлеб.

Далее, со свежим хлебом в сумке выпечкой, мы отправимся в сырную лавку — одну из лучших в Париже. О том, что сыры различают по зрелости, твердости, типу, биологическим показателям, благородности и многим другим характеристикам, мы редко задумываемся, однако, некоторые сведения могут быть ценны при покупке сыра для приготовления блюд. Мы угостимся самыми выдающимися, с точки зрения сыроварения, экземплярами. Вы заберете из бутика приготовленную специально для нас сырную тарелку, а впереди — кульминация гастрономического тура — дегустация французских вин.

Переместившись в полумрак винного бутика, мы узнаем интересные факты об истории виноделия, характеристике основных винных регионов и продегустируем вина, подобранные для нас местным кавистом с учетом ваших вкусов. Покупки, сделанные ранее, пригодятся для нашей дегустации. Разложив на столе хлеб, сыр и вино мы приступим к настоящему пиру.

После окончания дегустации вы сможете самостоятельно прогуляться по рынку и бутикам, расположенным в квартале, и сделать гастрономические покупки: шоколад, специи, оливковое масло, паштеты, мед, фрукты и все остальное, что пожелает душа, не считая сыра, который вы сможете, при желании, купить после дегустации. Удобная вакуумная упаковка позволит ему путешествовать с вами домой без запаха. Моцион после дегустации — эпикурейская часть французского «арт де вивре».

Организационные детали

  • В стоимость включено: мастер-класс во французской булочной и хлеб, дегустации в сырной лавке и винном бутике
  • В некоторые праздничные зимние дни и в вечернее время доступен только сокращенный вариант дегустационной прогулки: Праздник вкуса: дегустация лучших сыров и вина

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
— Rome
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
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3
2
1
1
А
3 дек 2019
Был на экскурсии в конце ноября. Анна замечательный гид и очень отзывчивый человек. На этой экскурсии, как нигде в другом месте, мне удалось хоть немного почувствовать "настоящий" Париж. Что в Париже любой маленький бизнес - это прежде всего семейный бизнес. Будь то булочная, сырная лавка или винный магазин. И это всегда бизнес отношений, когда покупатели общаются непосредственно с хозяином. Из этого складывается та неповторимая атмосфера, которая царит в небольших лавочках и кафе.
Большое спасибо Анне за то, что позволила прикоснуться к этому.
Дмттрий
16 ноя 2019
Думал сначала написать, что эта экскурсия очень подойдёт тем кто уже насмотрелся на все достопримечательности Парижа, да, несомненно так и есть. Но! Вспомнив себя в первый раз в Париже и попади я тогда на такую экскурсию, как проводит Анна я бы наверно просто задохнулся от восторга! Потрясающий Парижский колорит, в очень уютном райончике. Пекарня, сырная лавка и, хоть мы и не ценители вин, но дегустация в частной, уютнейшой винной лаквке с хозяином (сомелье) в непринуждённой лёгкой обстановке это просто непередаваемо! Даже не сомневайтесь, будь вы хоть в первый раз, хоть в сто первый в Приже, не пажалеете. Спасибо Анна.
Е
16 ноя 2019
Экскурсия на наш взгляд завышена по цене. За 175 евро на двоих (130 гиду и 45 трипстеру) странно было получить на дегустации 3 бокала самого дешевого вина в винной лавке: 2 бокала красного и 1 белого (мы нашли его на полках, цена бутылки 10 евро), которое бесплатно предлагалось случайно зашедшим покупателям. Кроме того изменение программы экскурсии (гид не смог нас провести в хлебную лавку из-за праздников) не повлекло изменение комиссии трипстера. Анна приятный человек, интересный собеседник, от ее рассказа в голове осталась какая-то информация, но экскурсию своим друзьям не посоветую из-за несоответствия цены и ожиданий.
Anna
Ответ гида:
Екатерина,

Стоимость экскурсии складывается из работы гида и оплаты дегустаций, они не бесплатные, я за них плачу. Это также работа кависта по подбору вин и прием в его бутике, наша с ним информационная работа. Случайно там никому не наливают, но иногда предлагают продегустировать вино, которое находится на промо в данный момент.

Для того, чтобы каждый клиент выпил бокал вина (а у нас на дегустации присутствуют 3 вина и мы не ограничиваем гостей одним бокалом), кавист открывает бутылку, которая оплачивается полностью, даже если она стоит 10 или 12 евро. К слову, за 10 евро во Франции можно купить хорошее вино. Самое дешевое вино стоит - 2-3 евро, мы такое не предлагаем. Ваша критика абсолютно незаслужена. Вы можете купить вина за большие деньги и угощаться им без экскурсии. Разница лишь в том, что на дегустации вы получаете ценную отобранную информацию, чтобы ориентироваться в мире вин Франции, понимать их вкус.

Если измерять качество экскурсии в целом только стоимостью бутылок, то, конечно вы можете почувствовать, что переплатили. Однако, вы провели 2 часа в компании частного гида, который посвятил вас в гастрономические нюансы и рассказал подробно о винах, показал свой нетуристический Париж, который вы, возможно, не посетили бы без гида и вовсе. Также я привлекла к работе сырных мастеров и кависта.

Мне очень жаль, что вы не почувствовали главного и увидели только финансовую сторону вопроса, несмотря на предоставленную скидку и гибкость, которые мне пришлось применить в праздничный день.
Д
20 окт 2019
Приятная экскурсия.
С
13 окт 2019
Анна - прекрасный рассказчик! Понравился выбранный неизбитый маршрут. Было очень приятно погрузиться в жизнь местных съестных лавочек. В целом все очень колоритно и вкусно! Спасибо!
Д
10 мая 2019
Прекрасная экскурсия с Анной.
Очень много узнали про французские вина, вкусная дегустация и отличный шопинг в винной лавке.
Рекомендуем!
Н
6 мая 2019
Очень интересная, увлекательная, вкусная и сытная;) индивидуальная экскурсия! Экскурсовод Анна очень интересно рассказала нам о жизни парижан, а так же познакомила с интересными французскими семьями, которые заняты своим любимым делом - выпечкой хлеба, багетов, круасанов и прочих сладостей, производством сыров, подбором вин для любых случаев жизни. Экскурсия не только интересная, но и познавательная! Рекомендуем к посещению!
О
21 апр 2019
Очень хорошая экскурсия! Вдали от толп туристов, в местах где живут обычные парижане. Где они каждый день покупают хлеб, сыр и вино. Анна очень интересно рассказывает и объясняет. Сыры обалденные. А запах в сырной лавке… Пекарня, свежайший багет. Причем тоже с историями и с объяснениями. Ну и конечно дегустация вина. Замечательное вино в уютной обстановке. Узнала много нового и полезного.
Анна, огромное спасибо!
Н
22 мар 2019
Мы благодарим Анну за время, проведенное с нами, за знания, отличную тематику экскурсии и доброжелательность. Прекрасный выбор кависта, сырного бутика и булочной. Все приятно, без спешки. Отмечу то, что Анна не смотрела на часы каждые 5 мин, чтобы случайно не перейти за рамки заявленного времени и даже проводила нас до остановки автобуса. Спасибо Рекомендую. Гости из Ижевска.
Екатерина
20 окт 2018
Очень интересная, вкусная и познавательная экскурсия!
М
6 окт 2018
Потрясающе! Вкусно, интересно и очень познавательно!
M
2 окт 2018
Ochen'. ochen' zamechatel'naja i poznavatel'naj ekskursija. Anna professional'no i ochen' poznovatel'no prepodnesla nam intressnye fakty. Uchavstvovanie v vypechki bagetov "za kulisami", digustirovanie i pri etom ukrashivaetsja eto vse znanijami professionalov. Ne propustite takoj vozmoznosti v Parize! Spasobo bol'shoe Anna!
Павел
21 сен 2018
Отличная экскурсия, нам понравилась. Мы прошлись по Парижу, поели сыр и хлеб, испекли его и продегустировали вино! Анна прекрасный собеседник и экскурсовод, всем рекомендую. Если хотите почувствовать не туристический Париж — смело записывайтесь на экскурсию:-)
Т
18 апр 2018
Экскурсия очень понравилась! Мы прошлись по тихим нетуристичечким улочкам, заглянули во внутреннюю жизнь Парижа, посмотрели как выпекают хлеб и научились различать багеты)) Попробовали вкуснейшие сыры, продегустировали интересующие нас вина) Анна и владелец винной лавки очень интересно рассказывали про вина и их места происхождения! Спасибо!
К
16 апр 2018
Прекрасная и познавательная экскурсия для тех, кто хочет поближе познакомиться с жизнью обычных жителей в "нетуристическом" районе Парижа. Анна сумела очень гармонично организовать посещение булочной, сырного и винного бутика, сопровождая его интересным рассказом. Не будь этой экскурсии, нам вряд ли удалось бы своими глазами увидеть, как выпекается традиционный багет или пообщаться длительное время с настоящим парижским кавистом. В сырном бутике, в который мы заглянули с Анной, оказалось просто невероятной количество сыров! Все последующие магазины, которые мы посещали, не могли похвастаться таким разнообразием ассортимента. Отдельная благодарность владельцу винного бутика Себастьяну за его знания и любовь к своему делу, которыми он щедро поделился с нами во время дегустации. Еще раз выражаем благодарность Анне за оригинальную и познавательную экскурсию!
Ещё 10 отзывов

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