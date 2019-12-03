25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гастрономический тур: выпечка багета, дегустация французских сыров и вин на известной рыночной улице

Anna
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Anna – ваш гид
Для познания толка в высокой французской гастрономии, можно начать с самой простой и вкусной еды.

Мой гастрономический тур охватит главные ингредиенты любой французской трапезы — хлеб, сыр и вино.
От 170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Встреча — Rome
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У этой экскурсии25 отзывов
4.8
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!

Простая вкусная пища способна представлять конкуренцию сложной ресторанной кухне. Она не требует приготовления, очень качественна, аппетитна и питательна. Приглашаю вас в гастрономический тур, который соединит базовые и самые любимые французами яства: хлеб, сыр и вино.

Что вас ожидает

Тур пройдет в районе рыночной улицы 17 округа Парижа. Во время тура мы пройдемся вдоль ряда гастрономических бутиков, взглянем на жизнь квартала глазами парижан. Я расскажу вам о кулинарных предпочтениях французов, их повседневной жизни и любимых продуктах питания.

Первым пунктом программы станет типичная французская булочная. Где покупают хлеб, там его зачастую и пекут. В отличие от обычных покупателей булочной, вы окажетесь по другую сторону прилавка и увидите весь процесс изготовления ароматного багета под чутким руководством пекаря. Вы узнаете, сколько нужно хитрых приспособлений, приемов и навыков ручной работы, чтобы испечь вкусный хлеб.

Далее, со свежим хлебом в сумке выпечкой, мы отправимся в сырную лавку — одну из лучших в Париже. О том, что сыры различают по зрелости, твердости, типу, биологическим показателям, благородности и многим другим характеристикам, мы редко задумываемся, однако, некоторые сведения могут быть ценны при покупке сыра для приготовления блюд. Мы угостимся самыми выдающимися, с точки зрения сыроварения, экземплярами. Вы заберете из бутика приготовленную специально для нас сырную тарелку, а впереди — кульминация гастрономического тура — дегустация французских вин.

Переместившись в полумрак винного бутика, мы узнаем интересные факты об истории виноделия, характеристике основных винных регионов и продегустируем вина, подобранные для нас местным кавистом с учетом ваших вкусов. Покупки, сделанные ранее, пригодятся для нашей дегустации. Разложив на столе хлеб, сыр и вино мы приступим к настоящему пиру.

После окончания дегустации вы сможете самостоятельно прогуляться по рынку и бутикам, расположенным в квартале, и сделать гастрономические покупки: шоколад, специи, оливковое масло, паштеты, мед, фрукты и все остальное, что пожелает душа, не считая сыра, который вы сможете, при желании, купить после дегустации. Удобная вакуумная упаковка позволит ему путешествовать с вами домой без запаха. Моцион после дегустации — эпикурейская часть французского «арт де вивре».

Организационные детали

  • В стоимость включено: мастер-класс во французской булочной и хлеб, дегустации в сырной лавке и винном бутике
  • В некоторые праздничные зимние дни и в вечернее время доступен только сокращенный вариант дегустационной прогулки: Праздник вкуса: дегустация лучших сыров и вина
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!
Хлеб, сыр и вино, или почувствовать себя парижанином!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Rome.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Русская парижанка уже более 20 лет. Оставила Россию и поприще маркетолога, последовав за семьей в Париж, где посвятила себя изучению этого города. Люблю Францию, ее культуру и историю. Уже много лет страстно увлекаюсь нишевой парфюмерией и прошла обучение в парфюмерной школе «Cinquième Sens» в Париже, работала в Гранд музее парфюмерии в Париже вплоть до его закрытия. В созвучии с парфюмерией мое второе ароматное хобби — вина. Я сертифицированный энолог (WSET-2), обучалась в винных академиях Парижа и Бордо. Считаю, что лучший способ узнать Париж — довериться своим органам чувств, поэтому все мои экскурсии связаны со вкусами и запахами. Почувствуйте Париж вместе со мной.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 декабря 2019
Был на экскурсии в конце ноября. Анна замечательный гид и очень отзывчивый человек. На этой экскурсии, как нигде в другом месте, мне удалось хоть немного почувствовать "настоящий" Париж. Что в Париже любой маленький бизнес - это прежде всего семейный бизнес. Будь то булочная, сырная лавка или винный магазин. И это всегда бизнес отношений, когда покупатели общаются непосредственно с хозяином. Из этого складывается та неповторимая атмосфера, которая царит в небольших лавочках и кафе.
Большое спасибо Анне за то, что позволила прикоснуться к этому.
Дмттрий
16 ноября 2019
Думал сначала написать, что эта экскурсия очень подойдёт тем кто уже насмотрелся на все достопримечательности Парижа, да, несомненно так и есть. Но! Вспомнив себя в первый раз в Париже и попади я тогда на такую экскурсию, как проводит Анна я бы наверно просто задохнулся от восторга! Потрясающий Парижский колорит, в очень уютном райончике. Пекарня, сырная лавка и, хоть мы и не ценители вин, но дегустация в частной, уютнейшой винной лаквке с хозяином (сомелье) в непринуждённой лёгкой обстановке это просто непередаваемо!!!! Даже не сомневайтесь, будь вы хоть в первый раз, хоть в сто первый в Приже, не пажалеете. Спасибо Анна.
16 ноября 2019
Экскурсия на наш взгляд завышена по цене. За 175 евро на двоих (130 гиду и 45 трипстеру) странно было получить на дегустации 3 бокала самого дешевого вина в винной лавке: 2 бокала красного и 1 белого (мы нашли его на полках, цена бутылки 10 евро), которое бесплатно предлагалось случайно зашедшим покупателям. Кроме того изменение программы экскурсии (гид не смог нас провести в хлебную лавку из-за праздников) не повлекло изменение комиссии трипстера. Анна приятный человек, интересный собеседник, от ее рассказа в голове осталась какая-то информация, но экскурсию своим друзьям не посоветую из-за несоответствия цены и ожиданий.
20 октября 2019
Приятная экскурсия.
13 октября 2019
Анна - прекрасный рассказчик! Понравился выбранный неизбитый маршрут. Было очень приятно погрузиться в жизнь местных съестных лавочек. В целом все очень колоритно и вкусно! Спасибо!
10 мая 2019
Прекрасная экскурсия с Анной.
Очень много узнали про французские вина, вкусная дегустация и отличный шопинг в винной лавке.
Рекомендуем!
6 мая 2019
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21 апреля 2019
Очень хорошая экскурсия! Вдали от толп туристов, в местах где живут обычные парижане. Где они каждый день покупают хлеб, сыр и вино. Анна очень интересно рассказывает и объясняет. Сыры обалденные. А запах в сырной лавке... Пекарня, свежайший багет. Причем тоже с историями и с объяснениями. Ну и конечно дегустация вина. Замечательное вино в уютной обстановке. Узнала много нового и полезного.
Анна, огромное спасибо!
22 марта 2019
Мы благодарим Анну за время, проведенное с нами, за знания, отличную тематику экскурсии и доброжелательность. Прекрасный выбор кависта, сырного бутика и булочной. Все приятно, без спешки. Отмечу то, что Анна не смотрела на часы каждые 5 мин, чтобы случайно не перейти за рамки заявленного времени и даже проводила нас до остановки автобуса. Спасибо Рекомендую. Гости из Ижевска.
20 октября 2018
Очень интересная, вкусная и познавательная экскурсия!
Ещё 15 отзывов

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