25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Простая вкусная пища способна представлять конкуренцию сложной ресторанной кухне. Она не требует приготовления, очень качественна, аппетитна и питательна. Приглашаю вас в гастрономический тур, который соединит базовые и самые любимые французами яства: хлеб, сыр и вино.

Что вас ожидает

Тур пройдет в районе рыночной улицы 17 округа Парижа. Во время тура мы пройдемся вдоль ряда гастрономических бутиков, взглянем на жизнь квартала глазами парижан. Я расскажу вам о кулинарных предпочтениях французов, их повседневной жизни и любимых продуктах питания.

Первым пунктом программы станет типичная французская булочная. Где покупают хлеб, там его зачастую и пекут. В отличие от обычных покупателей булочной, вы окажетесь по другую сторону прилавка и увидите весь процесс изготовления ароматного багета под чутким руководством пекаря. Вы узнаете, сколько нужно хитрых приспособлений, приемов и навыков ручной работы, чтобы испечь вкусный хлеб.

Далее, со свежим хлебом в сумке выпечкой, мы отправимся в сырную лавку — одну из лучших в Париже. О том, что сыры различают по зрелости, твердости, типу, биологическим показателям, благородности и многим другим характеристикам, мы редко задумываемся, однако, некоторые сведения могут быть ценны при покупке сыра для приготовления блюд. Мы угостимся самыми выдающимися, с точки зрения сыроварения, экземплярами. Вы заберете из бутика приготовленную специально для нас сырную тарелку, а впереди — кульминация гастрономического тура — дегустация французских вин.

Переместившись в полумрак винного бутика, мы узнаем интересные факты об истории виноделия, характеристике основных винных регионов и продегустируем вина, подобранные для нас местным кавистом с учетом ваших вкусов. Покупки, сделанные ранее, пригодятся для нашей дегустации. Разложив на столе хлеб, сыр и вино мы приступим к настоящему пиру.

После окончания дегустации вы сможете самостоятельно прогуляться по рынку и бутикам, расположенным в квартале, и сделать гастрономические покупки: шоколад, специи, оливковое масло, паштеты, мед, фрукты и все остальное, что пожелает душа, не считая сыра, который вы сможете, при желании, купить после дегустации. Удобная вакуумная упаковка позволит ему путешествовать с вами домой без запаха. Моцион после дегустации — эпикурейская часть французского «арт де вивре».