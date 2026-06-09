Описание экскурсии
Калининград и его порт с нестандартных ракурсов
Подводная лодка, научно-исследовательские судна «Витязь» и «Виктор Пацаев», плавучий маяк Ирбенский — на байдарках по реке Преголя мы подплывем поближе к этим легендарным кораблям. Кроме того, наш путь пройдет вдоль атмосферной Рыбной деревни, под двухъярусным мостом и через остров Канта с великолепным Кафедральным собором.
- Безопасное и дружеское приключение
Сами байдарки — современные и красочные «Вега» грузоподъемностью до 380 кг — не дадут ни единого шанса погрузиться в воду. Кроме того, в конце прогулки вы получите вкусный подарок.
Программа тура по дням
1 день
Едем до 1На автобусе едем, минут 30
1 день
Потом чай пьемНу или кофе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид
Что не входит в цену
- Экскурсовод дополнительно 100 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: эйфелева башня
Завершение: У меня дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
ХорошоТам — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
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