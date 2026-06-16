Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.
Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лувр
Завершение: где хотите
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
ХорошоТам — ваша команда гидов в Париже
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