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Описание экскурсии

Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.



Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.Посетить Питер и не увидеть, как разводят мосты? Нет, так не считается! Специально для вас мы подготовили длинный речной маршрут — целых пять разводных мостов, включая Дворцовый и Троицкий, через Неву в сопровождении гида.





