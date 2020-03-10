9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Восприятие французского вина через 5 ощущений в музее «Les Caves du Louvre»

Anna
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Anna – ваш гид
Оказавшись в Париже, вы непременно захотите познакомиться с миром французского вина! Для этого мы посетим музей «Les Caves du Louvre» в самом центре города, где вы узнаете все тонкости создания, хранения и дегустации любимого напитка французов.

Экскурсия пройдет в формате квеста, во время которого с помощью органов чувств вы откроете всю палитру ощущений: запах вина, его цвет, вкус, текстуру и форму.
От 78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Встреча в районе метро Louvre Rivoli
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина

Что вас ожидает

Секреты французского виноделия
Мы увидим, как растут виноградные лозы, и рассмотрим составы почв крупнейших винных регионов Франции. Вы узнаете, как создается и как хранится французское вино, изучите различные форматы бутылок, коллекцию этикеток, винные бочки и еще многое другое.

Исследование винных ароматов
В зале с образцами винных ароматов вы научитесь слышать и различать самые тонкие винные нотки, попробуете угадать группы запахов и узнаете, отчего вино приобретает тот или иной аромат. Я расскажу вам, как определить по запаху вина качество напитка и сорт винограда, а также поговорим о том, как можно почувствовать аромат вина, не пользуясь напрямую обонянием.

Тонкости вкуса на винной дегустации
Отдельная часть нашей экскурсии посвящена вкусу напитка: вы научитесь по вкусу определять старые, молодые и выдержанные вина. Мы поговорим о том, как распознать некачественное вино и какими оттенками цвета обладают различные сорта винограда. На дегустации вы освоите основные ритуалы винного этикета и узнаете, с чем французы сравнивают вино при дегустации и какими эпитетами его награждают. На экскурсии вы продегустируете 3 сорта вин (по вашему желанию объем дегустации можно увеличить и согласовать на месте).

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включена цена входного билета в музей и дегустация трех вин: 19 евро за человека за дегустацию стандартных вин или 34 евро за человека за вина класса премиум

Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина
Индивидуальная дегустация-квест в музее вина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Louvre Rivoli.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Русская парижанка уже более 20 лет. Оставила Россию и поприще маркетолога, последовав за семьей в Париж, где посвятила себя изучению этого города. Люблю Францию, ее культуру и историю. Уже много лет страстно увлекаюсь нишевой парфюмерией и прошла обучение в парфюмерной школе «Cinquième Sens» в Париже, работала в Гранд музее парфюмерии в Париже вплоть до его закрытия. В созвучии с парфюмерией мое второе ароматное хобби — вина. Я сертифицированный энолог (WSET-2), обучалась в винных академиях Парижа и Бордо. Считаю, что лучший способ узнать Париж — довериться своим органам чувств, поэтому все мои экскурсии связаны со вкусами и запахами. Почувствуйте Париж вместе со мной.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Отличный музей, винная дегустация ещё никогда не была такой интерактивной. Красивый интерьер, последовательно расположены залы. Гид Анна - очень приятная и вежливая, с шармом настоящей француженки) Благодарны.
5 марта 2020
Познавательная, необычная, хорошо продуманная экскурсия, с бокалом бургундского, в компании замечательного гида. Разминка для органов чувств и праздник для души. С Анной очень приятно общаться. Спасибо! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с историей и традициями французского виноделия.
24 января 2020
Благодарим за великолепную экскурсию! Очень познавательно для новичков. Все прошло на одном дыхании с потрясающими ароматами и вкусами французских вин
7 января 2020
В целом, экскурсия нам понравилась. Сперва перечислю несомненные плюсы:
Во-первых, Анна говорит на русском языке. И это несомненный плюс тогда, когда речь идёт о специфических темах, в которых хочется разбираться не поверхностно, а до нюансов и мелочей. Вино - одна из таких тем.
Во-вторых, экскурсия весьма содержательная и хорошо структурирована: терруары и регионы, вкусы и запахи, бутылки, пробки и этикетки, - каждой теме соответствует свой небольшой зал с экспонатами, которые можно потрогать и даже понюхать. Особенное впечатление произвела комната, где можно понюхать пробники самых разных запахов, которые можно услышать в винах, от жимолости до подлеска, сопоставив "эталоны" со своим опытом восприятия.
В-третьих, что в некотором роде вопрос случая, в нашем распоряжении были абсолютно пустые залы, поскольку на экскурсию мы ходили прямо под рождество и одновременно прямо под закрытие музея.
Из минусов хочется отметить разве что сжатость экскурсии: почти в каждом зале хотелось бы побыть подольше, успеть подумать и сформулировать вопросы, пофотографировать и вынести больше впечатлений. В связи с тем, что мы были там совсем под закрытие, мы едва не упустили третий дегустационный бокал. Вероятно, в более обычные часы, этот минус себя и не проявит, но восполнится дополнительной суетой людей вокруг (может быть, других экскурсионных групп, сотрудников и т.п.)
В общем, в первую голову рекомендовал бы новичкам и любителям с небольшим стажем (примерно как мы и есть). Более искушённым посоветовал бы поискать возможность более гибкого посещения погребов музея, не привязываясь к экскурсии и её таймингу.
Благодаря экскурсии мы достаточно быстро освоились с картой регионов Франции и региональными традициями на базовом уровне, подробнее разобрались с тем, на что обращать внимание при покупке вина.
Спасибо Анне!
3 июня 2019
рекомендую всем старше 18 лет
19 октября 2018
Интересный и необычный музей плюс прекрасный гид.
29 сентября 2018
Хочу поблагодарить Анну за познавательную экскурсию в музей вина. Сам музей предлагает очень качественную интерактивную экспозицию, но в сочетании с интересным рассказом гида это вдвойне приятно. Я не первый раз была на подобной экскурсии, но в этот раз поняла, что многое было мной не изучено. Спасибо за новые знания и приятную компанию!
16 июля 2018
Анна, большое спасибо за познавательную экскурсию. После нее, я стала намного лучше разбираться в винах как в общем, так и в частности по Франции. У вас обширные знания по теме экскурсии. Очень интересно было слушать. Спасибо!
15 ноября 2017
Достаточно структурированно для тех кто хочет начать понимать в винах.

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