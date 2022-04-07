Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Парижу

Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Парижу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Парижу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Парижу
Индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому Парижу

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Парижской Богоматери (внешний осмотр)
  • Консьержери
  • Университет Сорбонна
  • Люксембургский сад
  • Пантеон Париж
  • Церковь Сен-Шапель
  • Латинский квартал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Исторический центр Парижа наполнен достопримечательностям, о которых каждый знает из уроков литературы и истории — Собор Парижской Богоматери, Дворец Правосудия, Консьержери, Сорбонна… Кажется, в этом районе столицы Франции все дышит историей и овеяно загадками, связанными с древними зданиями.

Чтобы лучше узнать исторический центр Парижа, место, откуда и начал свой путь этот великолепный город, рекомендуем заказать индивидуальную экскурсию по центру Парижа. Опытный гид расскажет вам обо всех достопримечательностях и городских мифах, посоветует традиционный ресторанчик с аутентичной французской кухней и расскажет, куда можно сходить самостоятельно.

Наша экскурсия начнется на острове Сите, настоящей колыбели Парижа, бывшей некогда центром его и светской, и духовной жизни. Вы увидите Консьержери и Дворец Правосудия, Собор Парижской Богоматери, отреконструированный после пожара.

Затем мы направимся на Левый Берег Парижа, где расположен знаменитый Латинский Квартал, центр студенческой жизни Парижа. Вас ждут Римские Термы и Музей Средних Веков, Сорбонна и Пантеон, а также Люксембургский сад, где сейчас заседает Сенат Франции.

Увлекательная экскурсия позволит лучше узнать Париж и проникнуться его историей, увидеть как современный, так и древний город, раскрыть тайны и загадки столицы Франции.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход в платные объекты посещения
  • Никакие входные билеты не включены в стоимость
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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