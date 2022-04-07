Исторический центр Парижа наполнен достопримечательностям, о которых каждый знает из уроков литературы и истории — Собор Парижской Богоматери, Дворец Правосудия, Консьержери, Сорбонна… Кажется, в этом районе столицы Франции все дышит историей и овеяно загадками, связанными с древними зданиями.

Чтобы лучше узнать исторический центр Парижа, место, откуда и начал свой путь этот великолепный город, рекомендуем заказать индивидуальную экскурсию по центру Парижа. Опытный гид расскажет вам обо всех достопримечательностях и городских мифах, посоветует традиционный ресторанчик с аутентичной французской кухней и расскажет, куда можно сходить самостоятельно.

Наша экскурсия начнется на острове Сите, настоящей колыбели Парижа, бывшей некогда центром его и светской, и духовной жизни. Вы увидите Консьержери и Дворец Правосудия, Собор Парижской Богоматери, отреконструированный после пожара.

Затем мы направимся на Левый Берег Парижа, где расположен знаменитый Латинский Квартал, центр студенческой жизни Парижа. Вас ждут Римские Термы и Музей Средних Веков, Сорбонна и Пантеон, а также Люксембургский сад, где сейчас заседает Сенат Франции.

Увлекательная экскурсия позволит лучше узнать Париж и проникнуться его историей, увидеть как современный, так и древний город, раскрыть тайны и загадки столицы Франции.