Шампанское, этот игристый эликсир, без которого не обходится ни одно торжество во Франции и многих других странах! Здесь — его родина. Каждое владение чутко хранит секреты его производства и свои «изюминки», и с трепетом относится к каждой лозе и бочке с драгоценным напитком. Мы представляем Вашему вниманию интересную поездку в мировую столицу шампанского — Эперне, где Вы можете посетить погреба и производственную часть двух всемирно-известных домов: Moэт э Шандон (Moët&Chandon) и Мерсье (Mercier).