Шампанское, этот игристый эликсир, без которого не обходится ни одно торжество во Франции и многих других странах! Здесь — его родина. Каждое владение чутко хранит секреты его производства и свои «изюминки», и с трепетом относится к каждой лозе и бочке с драгоценным напитком. Мы представляем Вашему вниманию интересную поездку в мировую столицу шампанского — Эперне, где Вы можете посетить погреба и производственную часть двух всемирно-известных домов: Moэт э Шандон (Moët&Chandon) и Мерсье (Mercier).
Что входит
12 часовая поездка в Шампань Эперне на комфортабельном авто Мерседес с русскоговорящим водителем.
Встреча в Вашем отеле, приезд в отель или другое комфортное для Вас место.
Бутылка воды, влажные салфетки в качестве комплимента во время поездки.
Что не входит
Услуги гида по запросу за дополнительную плату.
Начало
🚩 Забираем из Вашего отеля
Место завершения
🏁 По согласованию с туристом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.