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Посмотрите совершенно новое шоу _Totally Crazy_ в знаменитом парижском кабаре Crazy Horse. Это представление, художественными руководителем которого выступил Андре Дайссенберг, а режиссером — Стефан Ярни («Голос», «Лихорадка субботнего вечера»), представляет собой сексуальный коктейль современных и классических актов со смелым освещением и дизайном. Как перед красной помадой на надутых губках — перед ним невозможно устоять.
Ответы на вопросы
Что входит
Crazy Show: только шоу
Crazy Champagne: шоу + полбутылки шампанского "Cuvee Crazy, *Crazy Premium: шоу и полбутылки шампанского премиум-класса и ассорти из 5 канапе на человека
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.