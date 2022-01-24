Кабаре Crazy Horse в Париже

Сексуальное белье, пикантное кабаре (ограниченное число спектаклей)

4.6
131 отзыв
В группе
Кабаре Crazy Horse в Париже
Кабаре Crazy Horse в Париже
Кабаре Crazy Horse в Париже
Кабаре Crazy Horse в Париже
Кабаре Crazy Horse в Париже
Кабаре Crazy Horse в Париже
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите совершенно новое шоу _Totally Crazy_ в знаменитом парижском кабаре Crazy Horse. Это представление, художественными руководителем которого выступил Андре Дайссенберг, а режиссером — Стефан Ярни («Голос», «Лихорадка субботнего вечера»), представляет собой сексуальный коктейль современных и классических актов со смелым освещением и дизайном. Как перед красной помадой на надутых губках — перед ним невозможно устоять.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Crazy Show: только шоу
  • Crazy Champagne: шоу + полбутылки шампанского "Cuvee Crazy, *Crazy Premium: шоу и полбутылки шампанского премиум-класса и ассорти из 5 канапе на человека
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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