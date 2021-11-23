Консьержери: билет для прохода без очереди с Histopad

Вас ждет знакомство с Консьержери - средневековым дворцом, ставшим революционным трибуналом

4.2
72 отзыва
Входной билет
Вас ждет знакомство с Консьержери — средневековым дворцом, ставшим революционным трибуналом и тюрьмой для Марии-Антуанетты.

Воспользуйтесь правом прохода без очереди.

Выберите Histopad и осмотрите место с помощью технологии дополненной реальности.
Консьержери: билет для прохода без очереди с Histopad
Консьержери: билет для прохода без очереди с Histopad
Консьержери: билет для прохода без очереди с Histopad

Что вы увидите 🤩

  • Остров Сите
  • Консьержери
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите величественное здание революционной тюрьмы Консьержери
  2. Побывайте в камерах заключенных и на могилах героев революции
  3. Совершите путешествие в прошлое и исследуйте место с Histopad (при выборе данного варианта)
  4. Оцените специальную выставку, посвященную Марии-Антуанетте, которая пройдет с 6 октября 2019 года по 26 января 2020 года
Совершите экскурс в историю Французской Республики благодаря билету с правом приоритетного входа в Консьержери. Изначально Консьержери был королевским дворцом, но в XIV веке, когда королевскую резиденцию перенесли, здание стало тюрьмой. Во времена Великой французской революции тюрьму называли «преддверием гильотины».
Осмотрите камеры заключенных и могилы героев революции. Вы побываете в часовне, которая когда-то была тюремной камерой, где содержали под стражей Марию-Антуанетту. Пройдитесь по залу Ратников — самому большому залу в Европе, который сохранился со времен Средневековья.
Возьмите с собой планшет Histopad и совершите путешествие в прошлое с помощью технологии дополненной реальности. Вы сможете осмотреть средневековые комнаты, а также помещения, которые уже исчезли.
С 6 октября 2019 по 26 января 2020 года будет проходить специальная выставка «Мария-Антуанетта, метаморфозы образа» (Marie-Antoinette, Metamorphoses of an Image). На ней представлены более 200 изображений Марии-Антуанетты, а также другие артефакты и архивные документы. Вы увидите ранее не публиковавшиеся интервью, отрывки из фильмов и модные аксессуары. Все эти экспонаты проливают свет на эту скандально известную персону, опираясь на сравнительное исследование материалов и исторических фактов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Приоритетный вход
  • Самостоятельное посещение
  • HistoPad 3D-репродукция клетки Марии-Антуанетты на французском, английском, немецком, испанском, итальянском и китайском языках
  • Доступ на временную выставку Эль Анацуи En quête de liberté для посещения до 14 ноября 2021 г
Что не входит
  • Вход в часовню Сент-Шапель
  • Перевозка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Консьержери принимает посетителей с 09:30 до 18:00 ежедневно
  • Консьержери закрыт 1 мая и 25 декабря
  • Для детей до 18 лет и граждан ЕС до 26 лет вход бесплатный при наличии действительного удостоверения личности. Histopad оплачивается отдельно
  • Вход свободный в Дни европейского наследия, выпадающие на третьи выходные сентября, а также в первое воскресенье января, февраля, марта, ноября и декабря
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 17 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 72 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
26
3
9
2
1
1
4
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
liesbeth
23 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (nl)
Приятный визит, если вы интересуетесь французской историей. Хорошая реальность с histopad. Это дает представление о том, как выглядели эти залы в то время.
M
18 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Превосходный визит с histopad Очень хорошая работа Сделано небольшое объяснение для начала ... Рекомендовать
E
3 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Посетите без возможности иметь гида ... жаль, что мы упустили какое-то измерение. Комментарий из предоставленной нам таблички Я посетил этот визит 25 лет назад, он был более живым, интересным и более полным, так как мы видели коридор подземелий + соломинка
A
2 ноя 2021
Оригинал (fr)
Отличная идея для посещения с histopad. Сделать действительно. Мы заново открываем для себя часть нашей французской истории
А
31 окт 2021
(Нидерланды)
Оригинал (nl)
Интересно смотреть. С histopad также приятно видеть, как они его украшали в прошлом. Жалко, что здание такое большое и доступ ограничен.
А
27 окт 2021
(Бразилия)
Оригинал (pt)
Тур Консьержери был фантастическим! Место с богатой историей, которое, несомненно, добавит много нового в вашу поездку.
А
26 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Хорошо
A
26 сен 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Недостаточно знаков
M
17 сен 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Огромная пустота, приносящая не более двух потраченных впустую часов. В конечном счете, музей Гревена освещает революционную часть лучше, чем Консьержери, который остается полным пустоты.
S
29 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Особенно удачно без толп туристов!
V
23 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
мало что можно увидеть и ничего не выделено. было бы так много всего показать. расстроенный
G
22 авг 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хорошо организованный приятный визит
m
24 июня 2021
(Франция)
Оригинал (en)
Парфе.
А
18 авг 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Histopad делает посещение очень увлекательным.
E
16 июля 2020
(Франция)
Оригинал (fr)
Я знал Консьержери и часто показывал его незнакомцам. Я воспользовался текущей ситуацией (без толпы), чтобы вернуться к ней. Я в восторге, и Histopad многое добавляет и заставляет мечтать о старом освещении.
Ещё 57 отзывов

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