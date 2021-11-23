Совершите экскурс в историю Французской Республики благодаря билету с правом приоритетного входа в Консьержери. Изначально Консьержери был королевским дворцом, но в XIV веке, когда королевскую резиденцию перенесли, здание стало тюрьмой. Во времена Великой французской революции тюрьму называли «преддверием гильотины».

Осмотрите камеры заключенных и могилы героев революции. Вы побываете в часовне, которая когда-то была тюремной камерой, где содержали под стражей Марию-Антуанетту. Пройдитесь по залу Ратников — самому большому залу в Европе, который сохранился со времен Средневековья.

Возьмите с собой планшет Histopad и совершите путешествие в прошлое с помощью технологии дополненной реальности. Вы сможете осмотреть средневековые комнаты, а также помещения, которые уже исчезли.

С 6 октября 2019 по 26 января 2020 года будет проходить специальная выставка «Мария-Антуанетта, метаморфозы образа» (Marie-Antoinette, Metamorphoses of an Image). На ней представлены более 200 изображений Марии-Антуанетты, а также другие артефакты и архивные документы. Вы увидите ранее не публиковавшиеся интервью, отрывки из фильмов и модные аксессуары. Все эти экспонаты проливают свет на эту скандально известную персону, опираясь на сравнительное исследование материалов и исторических фактов.