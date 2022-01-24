Консьержери: приоритетный вход

Красивый готический дворец XIV века превратился в смертельную тюрьму

4.7
125 отзывов
Входной билет
Консьержери: приоритетный вход
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Получите приоритетный доступ к бывшему дворцу и прибрежной тюрьме на средневековом острове Парижа. Вы увидите тюремные камеры Французской революции (в том числе камеру королевы Марии-Антуанетты), а также Готическую торговую площадку Gens d'Armes, которая является крупнейшим средневековым залом в Европе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Консьержери
  • Histopad, доступный на французском, английском, испанском, немецком, итальянском и китайском языках
Что не входит
  • Вход в Сент-Шапель
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