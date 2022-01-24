Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Элегантная лодка со стеклянной подкладкой пересекает воды Сены. Наступила ночь, и мерцающие огни показывают, почему Париж называют городом огней. Французский официант предлагает изысканные блюда французской кухни, а бокал вина находится на расстоянии вытянутой руки. Певица исполняет стандарты на заднем плане… Нет, это не слишком продвинутый рекламный ролик. Это, пожалуй, самый элегантный способ увидеть Париж.
Ответы на вопросы
Что входит
Вкусный ужин
Буклеты на испанском, китайском, английском, французском, немецком, итальянском, японском, корейском, португальском и русском языках
Живая музыка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.