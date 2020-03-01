Anna проводит ещё 8 экскурсий

Что вас ожидает

Лицо средневекового Парижа

В конце 19 века французская столица перестраивалась бароном Османом, но эти метаморфозы почти не коснулись Маре. Именно по этой причине нигде в Париже, кроме этого квартала, вы не увидите старинные дома 14 века, средневековые улочки и булыжные мостовые, которые слышали шаги мушкетеров. У замка 16 века вам откроется печальная история королевы Марго. Кроме того, мы обсудим истории и загадки самого красивого здания Парижа — городской Ратуши, вспомним леденящие кровь истории Гревской площади, осмотрим памятник первому мэру Парижа и раскроем секрет свободного города. Вы встретите самый узкий дом города, отыщете магическое место и сможете запечатлеть Париж 12 века. Конечной точной маршрута станет площадь Бастилии, колыбель Французской Революции: ну как не пройти по знаковому месту, где когда-то находился символ королевской Франции.

Квартал Маре в легендах, историях и персонажах

Маре — не только средневековое сердце города, но и кладезь парижских историй. Вас ждут любопытные сюжеты о мушкетерах и тамплиерах, которые жили в этом районе. Мы остановимся у дома де Тревиля, куда пришел Д’ Артаньян, побываем возле дома роковой Миледи, расшифруем один из драматичных катренов Нострадамуса, повеселимся, осуждая легенду о пятиногой лошади. А еще проникнем в тайную жизнь Генриха IV Наваррского на территории дворца, который хитроумно спрятан от чужих глаз.