Лувр: электронный билет

Сэкономьте время благодаря быстрому посещению самого знаменитого музея мира

4.8
11814 отзывов
Входной билет
Лувр: электронный билет
Лувр: электронный билет
Лувр: электронный билет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Этот электронный билет доставит вас в Лувр, великую старую даму художественных музеев. Коллекция Лувра варьируется от месопотамских, египетских и греческих древностей до шедевров таких художников, как Да Винчи, Микеланджело и Рембрандт. С 35 000 произведений искусства это большое (и стоящее) обязательство.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый проход в Лувр (гарантированный доступ в течение 30 минут)
  • Доступ к постоянной коллекции музея
  • Доступ к временным экспозициям музея (при наличии)
  • Посещение музея Эжена Делакруа (в день посещения Лувра)
Что не входит
  • Минуйте линию безопасности
  • Быстрый доступ к временным выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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