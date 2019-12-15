Лувр: must-see

Сориентироваться в легендарном музее и его коллекциях, увидеть главные шедевры и понять их ценность

5
6 отзывов
Мини-группа
Как не растеряться, не пропустить важные экспонаты, а главное — ещё и получить массу удовольствия от посещения одного из самых популярных музеев мира? Отправляйтесь вместе со мной в увлекательное «путешествие» по залам Лувра, чтобы увидеть самые завораживающие произведения и лучше понять их, узнать историю музея с 12 по 21 век, побывать в королевских покоях, найти «4-ый шедевр» и насладиться каждой минутой соприкосновения с подлинным искусством.
Лувр: must-see
Лувр: must-see
Лувр: must-see
Лувр: must-see
Лувр: must-see
Лувр: must-see
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Замок французских королей

Первым делом вы познакомитесь с историей самого Лувра, увидев кусочек мини-фильма о том, как менялся облик музея от эпохи к эпохе, руины XII века и место, где был вход в музей до того, как построили знакомую всем стеклянную пирамиду. Вы пройдёте по покоям, сохранившихся с 16-17 веков, которые принадлежали французским королям, заглянете в галерею Аполлона, где узнаете о функциональности комнат, и разберётесь в планировке замка и его выставочных залов. А ещё я покажу вам красивейшую и старейшую в Лувре лестницу, рядом с которой вы ощутите древность этого архитектурного памятника в самом сердце Парижа.

Коллекции и шедевры Лувра

Перед вами предстанут лучшие образцы итальянской и французской живописи периода Ренессанса и XIX столетия, греческой скульптуры и множество поистине легендарных произведений, известных на весь мир. Картины Леонардо да Винчи и Веронезе, Тициана, Давида, Жерико, Делакруа и других художников, скульптуры Микеланджело и Венера Милосская, французская большеформатная живопись и множество других любопытных экспонатов. Вы разгадаете тайну улыбки Мона Лизы, узнаете, что общего у Ники Самофракийской и Rolls-Royce, где на картине «Коронация Наполеона Бонапарта» спрятался второй Наполеон и какие традиции были в Венеции в 16 веке. Поход в Лувр несомненно станет для вас захватывающим приключением.

Организационные детали

  • Вы пройдёте в музей без очереди.
  • Входной билет в Лувр не включён в стоимость экскурсии. Вы можете приобрести его самостоятельно, пройти по museum pass или попросить меня приобрести билеты для вас (об этом сообщите, пожалуйста, при бронировании). Вход для посетителей до 18 лет бесплатно, для взрослых — 12-15 евро с человека.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Лувра
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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I
15 дек 2019
Лаура идеально, комфортно погрузила в Искусство, историю, секреты Лувра с уровнем высокой профессиональной компетенцией. Рекомендую.
Станислав
4 окт 2018
Огромное спасибо Лауре! Она показала самые главные и значимые достопримечательности Лувра с интересом и эмоционально! Нам все понравилось. Рекомендуем этого гида.
O
22 сен 2018
Были в Париже и заказали экскурсию в Лувр. Как нам повезло с замечательным экскурсоводом Лаурой 🙏🏼🙏🏼🙏🏼Столько, сколько мы увидели и узнали с Лаурой всего за 3 часа, единолично мы не осилили бы и за неделю. И точно, если бы мы были там без нее, то мы бы там бродили, как потерянные (огромная территория и десятки тысяч экспонатов). Картины, статуи, предметы искусства, о чем бы мы не спросили, Лаура с удовольствием и с интересом нам рассказывала буквально обо всем!!! Она точно была готова к любым нашим вопросом! Самое главное то, что с ее уст это звучало не заученным текстом, а так, как от человека, которому всё это дорого и интересно! Интересно не только знать самой, но и делится этим всем с нами!!! Только благодаря этой замечательной девушке и ее знаниям и в целом таланту экскурсовода-организатора и у нас и у наших друзей о Лувре остались самые насыщенные и великолепные воспоминания! Спасибо Лауре за такой прекрасный экскурс, за ваши знания и те яркие впечатления, которые на очень долго останутся с нами!!!
М
20 сен 2018
Очень хорошая экскурсия для тех, кто не любит подолгу находиться в музее! для первого знакомства с Лувром - отлично!
А
26 июля 2018
Очень интересная, познавательная экскурсия. Лаура очень доступно изложила исторический материал, показала главные экспонаты Лувра. Экскурсия прошла на одном дыхании
Е
15 июля 2018
Нашим экскурсоводом по Лувру была Лаура. Как вместить в трехчасовую экскурсию информацию об этом уникальном месте? Лаура рассказать о Лувре так, чтобы в него захотелось вернуться). Мы узнали историю строительства крепости, замка, а затем и дворца. Посмотрели несколько залов и экспозиций, со-прикоснулись, вдохНОВились, прочувствовали… «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, Венера Милосская, Ника Самофракийская, «Коронация Наполеона» Жак Луи Давид останутся в памяти на долгие годы. Лаура, спасибо за приятный вечер. Рекомендую. /Эдуард и Елена. Харьков/. Для тех, кто любит индивидуальные экскурсии, уточняйте сразу - сколько будет "индивидуальных" человек. Я предполагала, что нас будет двое (индивидуальная экскурсия была заявлена), а было 6 гостей.

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