За 2 часа, которые длится эта экскурсия ⛳ вы не только увидите шедевры Лувра, которых гораздо больше чем медиатизированная Джоконда, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея.

Вы также откроете для себя историю 📖 создания музея как такового из замка-бастиона каким он был в XII веке, а также познакомитесь с личными коллекциями французских монархов начиная от Людовика XIV.

Пройдя крепостные стены Луи-Филиппа, мы посетим старинную залу ренессансного Лувра, увидим слияние античного и “современного искусства” в XVII веке, обольстимся величественными коронационными драгоценными гарнитурами Жозефины и Наполеона Бонапарта, и закончим Лувром XIX века, во всем его сегодняшнем великолепии.

Короче говоря, у вас сложится дейсвительно полное впечателние о богатстве коллекций музея и захочется вернуться сюда еще ни один раз.