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Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея

4.7
15 отзывов
Евгения В.
Евгения В. – Гид из Парижа
Во время насыщенной 2-часовой прогулки по лабиринтам Лувра, вы не только увидите знаменитые картины Лувра, но и узнаете контекст их создания и дальнейшего включения в коллекцию великого музея.

Вы откроете для себя историю 📖 создания музея, а также познакомитесь с личными коллекциями французских монархов.

Мы посетим старинную залу ренессансного Лувра, увидим слияние античного и современного искусства, познакомимся с романтичной историей Жозефины и Наполеона Бонапарта, и конечно, не обойдем стороной творчество Леонардо Да Винчи.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🎫Онлайн билеты

  • €38 за экскурсию

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Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея

Что вы увидите

  • Первый тронный зал Генри II
  • драгоценности Французской короны
  • Венера Милосская
  • Ника Самофракийская
  • Галерея Аполлона
  • шедевры Бернини
  • Паоло Веронезе
  • Леонардо да Винчи
  • Давида
  • Канова и многое другое.
За 2 часа, которые длится эта экскурсия ⛳ вы не только увидите шедевры Лувра, которых гораздо больше чем медиатизированная Джоконда, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея.
Вы также откроете для себя историю 📖 создания музея как такового из замка-бастиона каким он был в XII веке, а также познакомитесь с личными коллекциями французских монархов начиная от Людовика XIV.
Пройдя крепостные стены Луи-Филиппа, мы посетим старинную залу ренессансного Лувра, увидим слияние античного и “современного искусства” в XVII веке, обольстимся величественными коронационными драгоценными гарнитурами Жозефины и Наполеона Бонапарта, и закончим Лувром XIX века, во всем его сегодняшнем великолепии.
Короче говоря, у вас сложится дейсвительно полное впечателние о богатстве коллекций музея и захочется вернуться сюда еще ни один раз.
Что входит
  • Услуги гида
  • проход без очереди
Что не входит
  • Входной билет
Начало
🚩 99 rue Rivoli, торговый центр Carrousel du Louvre.
Место завершения
🏁 музей лувра
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея
Лувр в первый раз, обзорная экскурсия по шедеврам музея

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения В.
Евгения В.
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15 отзывов оставили туристы

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