Что вас ожидает

Дорогами богемного Парижа

Начав со знаменитого кабаре Мулен Руж, мы сделаем почетный круг по Монмартру. Вы увидите великолепно освещенную базилику Сакре-Кер, которую, словно путеводный маяк, видно из любого конца города. Восхититесь, пожалуй, лучшей панорамой вечернего Парижа с вершины холма. Встретите здания, где в маленьких студиях ютились художники, превратившие бедный парижский квартал в мировой центр искусства. Двери, за которыми находились (а кое-где еще сохранились) знаменитые кабаре — новый в то время формат заведений. Приготовьтесь перенестись в прошлое, как в фильме «Полночь в Париже», пройти по следам Амели, узнать, где рождались песни Далиды и Эдит Пиаф, и погрузиться в атмосферу самого богемного района Парижа.

Легенды Монмартра

По пути мы вспомним тысячу и одну легенду Монмартра: я расскажу о картине, нарисованной хвостом ослика; о последней настоятельнице женского монастыря, казненной во время революции. Поговорим про печальную и блистательную певицу Далиду, про появление канкана и знаменитые катакомбы Монмартра, про русских казаков и слово «бистро». Вы удивитесь, сколько тайн, исторических анекдотов и невероятных судеб пересекается именно здесь, на улочках Монмартра.