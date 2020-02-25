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  4. Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды

Пожалуй, самая парижская экскурсия, которую только можно представить

Anna
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Anna – ваш гид
Когда зажигаются звезды и уличные фонари, на улочках Монмартра оживают тени прошлого.

Под мелодии уличных музыкантов вы пройдете мимо ярких кабаре и старинных вывесок, увидите места, вдохновлявшие Ренуара, Дега, Матисса и Пикассо.

Посмотрите на город с самой эффектной точки, услышите курьезные истории и ощутите поэзию и богемный дух Парижа.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Blanche
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды
Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды

Что вас ожидает

Дорогами богемного Парижа
Начав со знаменитого кабаре Мулен Руж, мы сделаем почетный круг по Монмартру. Вы увидите великолепно освещенную базилику Сакре-Кер, которую, словно путеводный маяк, видно из любого конца города. Восхититесь, пожалуй, лучшей панорамой вечернего Парижа с вершины холма. Встретите здания, где в маленьких студиях ютились художники, превратившие бедный парижский квартал в мировой центр искусства. Двери, за которыми находились (а кое-где еще сохранились) знаменитые кабаре — новый в то время формат заведений. Приготовьтесь перенестись в прошлое, как в фильме «Полночь в Париже», пройти по следам Амели, узнать, где рождались песни Далиды и Эдит Пиаф, и погрузиться в атмосферу самого богемного района Парижа.

Легенды Монмартра
По пути мы вспомним тысячу и одну легенду Монмартра: я расскажу о картине, нарисованной хвостом ослика; о последней настоятельнице женского монастыря, казненной во время революции. Поговорим про печальную и блистательную певицу Далиду, про появление канкана и знаменитые катакомбы Монмартра, про русских казаков и слово «бистро». Вы удивитесь, сколько тайн, исторических анекдотов и невероятных судеб пересекается именно здесь, на улочках Монмартра.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная: одевайтесь по погоде и приготовьтесь к увлекательному приключению

Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды
Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды
Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды
Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды
Магия вечернего Монмартра: кабаре, художники, легенды

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Blanche.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Anna
Anna
Здравствуйте, дорогие гости Парижа! Меня зовут Анна, я живу в Париже третий год. Люблю людей, общение, прогулки на свежем воздухе, учиться новому и работу гида. Давайте вместе найдем и больше не отпустим особенный дух старинного города на Сене. Добро пожаловать в Париж!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
"отлично" ! Анна(гид)-отлично ,экскурсия-отлично, маршрут-отлично ,виды на вечерний Париж с холма-отлично !
Рекомендую тем, кто не любит "сухие статистические "повествования .
Место для встречи выбрано очень удачно
Спасибо, Анна за интересный рассказ, успехов Вам !
PS:Отдельное спасибо Анне за ожидание , мы задержались.

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