Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник
Эта прогулка позволит вам ощутить шарм, артистический характер и неподражаемую атмосферу самого живописного района Парижа.
Мы пройдём по следам Моне и Ренуара, увидим знаменитые мельницы, насладимся панорамой у собора Сакре-Кёр. А дополнит впечатления пикник в стиле французской богемы.
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Описание
Что вас ожидает
Атмосфера настоящего Парижа. Мы встретимся на площади Анвер: оценим контрасты Парижа и немного поговорим о 18 округе, пройдём по улочке сувениров и ресторанчиков. Увидим знаменитую карусель (какие получатся фото!) и насладимся дивными панорамами — ведь именно с холма Монмартр открывается один красивейших видов на Париж.
Архитектурные нотки. На вершине холма посетим роскошный неовизантийский собор Сакре-Кёр. А на извилистых улочках встретим одну их старейших церквей Парижа, Сен-Пьер 12 века. Здесь посмотрим на статую Святого Дионисия: я расскажу, как его имя связано с зарождением Монмартра.
Следы импрессионистов. Не забывайте, что мы в районе, где в 19 веке творили гении французского импрессионизма: Моне, Ренуар, Пикассо и другие мастера. Погуляем по знаменитой площади художников, где до сих пор витает богемный дух. Увидим статую «Человек, проходящий сквозь стену» и сфотографируемся с легендарными мельницами.
Французский пикник — изюминка нашей прогулки. Что за богемный Монмартр без вина, каштанов, сыров и традиционных колбасок! Для перекуса выберем романтичный уголок района, чтобы завершить нашу встречу на утонченной и вкусной ноте.
Организационные детали
- Монмартр находится на холме: мы совершим подъём на высоту 105 метров. Конечно, будем останавливаться и не спешить, но удобная обувь не помешает.
- Лёгкий пикник входит в стоимость экскурсии
- После экскурсии можно остаться у подножья Монмартра на вкусный обед или ужин: я подскажу хороший ресторан
во вторник и субботу в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в метро Anvers
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и субботу в 14:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.