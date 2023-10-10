Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе

Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник

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Монмартр недостаточно узнать — его нужно почувствовать.

Эта прогулка позволит вам ощутить шарм, артистический характер и неподражаемую атмосферу самого живописного района Парижа.

Мы пройдём по следам Моне и Ренуара, увидим знаменитые мельницы, насладимся панорамой у собора Сакре-Кёр. А дополнит впечатления пикник в стиле французской богемы.
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Атмосфера настоящего Парижа. Мы встретимся на площади Анвер: оценим контрасты Парижа и немного поговорим о 18 округе, пройдём по улочке сувениров и ресторанчиков. Увидим знаменитую карусель (какие получатся фото!) и насладимся дивными панорамами — ведь именно с холма Монмартр открывается один красивейших видов на Париж.

Архитектурные нотки. На вершине холма посетим роскошный неовизантийский собор Сакре-Кёр. А на извилистых улочках встретим одну их старейших церквей Парижа, Сен-Пьер 12 века. Здесь посмотрим на статую Святого Дионисия: я расскажу, как его имя связано с зарождением Монмартра.

Следы импрессионистов. Не забывайте, что мы в районе, где в 19 веке творили гении французского импрессионизма: Моне, Ренуар, Пикассо и другие мастера. Погуляем по знаменитой площади художников, где до сих пор витает богемный дух. Увидим статую «Человек, проходящий сквозь стену» и сфотографируемся с легендарными мельницами.

Французский пикник — изюминка нашей прогулки. Что за богемный Монмартр без вина, каштанов, сыров и традиционных колбасок! Для перекуса выберем романтичный уголок района, чтобы завершить нашу встречу на утонченной и вкусной ноте.

Организационные детали

  • Монмартр находится на холме: мы совершим подъём на высоту 105 метров. Конечно, будем останавливаться и не спешить, но удобная обувь не помешает.
  • Лёгкий пикник входит в стоимость экскурсии
  • После экскурсии можно остаться у подножья Монмартра на вкусный обед или ужин: я подскажу хороший ресторан

во вторник и субботу в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в метро Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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