Моя экскурсия поможет почувствовать особый дух парижского богемного района 20 века. Вы увидите знаковые места и любимые заведения бомонда. Узнаете об очаге творчества «ревущих 20-х». Я расскажу историю становления и расцвета квартала, а также покажу, чем он живёт сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Парижскую обсерваторию, основанную указом Людовика XIV
- Кладбище Монпарнас и могилы Жака Ширака, Симона Петлюры, Джейн Биркин, Сержа Генсбура, Шарля Бодлера и многих других
- Ресторан La Rotonde — место встречи Пабло Пикассо, Макса Жакоба, Жана Кокто, Амедео Модильяни, Марка Шагала и прочих знаменитостей
- Кафе Closerie des Lilas — любимое заведение Эрнеста Хемингуэя
- Ресторан La Coupole
- Площадь Пабло Пикассо
- Башню и вокзал Монпарнас
Вы узнаете:
- Почему Монпарнас считали богемным кварталом
- Где писал Эрнест Хемингуэй и творил Пикассо, пока Ленин играл в шахматы с Троцким
- Как Вторая мировая война навсегда изменила это место
Организационные детали
Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.
ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€67
|Дети до 18 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро RER B Port-Royal
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 26 туристов
Салют! Вы встречались с тем стереотипом, что экскурсия — это как лекция под открытым небом, когда в голову засыпают цифры, даты и события, трудные для запоминания? Бывало? Тогда вы нашли альтернативу.Задать вопрос
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