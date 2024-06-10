Монпарнас: здесь жила революция

Впитать в себя творческую атмосферу легендарного квартала (в мини-группе)
Моя экскурсия поможет почувствовать особый дух парижского богемного района 20 века. Вы увидите знаковые места и любимые заведения бомонда. Узнаете об очаге творчества «ревущих 20-х». Я расскажу историю становления и расцвета квартала, а также покажу, чем он живёт сейчас.
Монпарнас: здесь жила революция
Монпарнас: здесь жила революция
Монпарнас: здесь жила революция
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Парижскую обсерваторию, основанную указом Людовика XIV
  • Кладбище Монпарнас и могилы Жака Ширака, Симона Петлюры, Джейн Биркин, Сержа Генсбура, Шарля Бодлера и многих других
  • Ресторан La Rotonde — место встречи Пабло Пикассо, Макса Жакоба, Жана Кокто, Амедео Модильяни, Марка Шагала и прочих знаменитостей
  • Кафе Closerie des Lilas — любимое заведение Эрнеста Хемингуэя
  • Ресторан La Coupole
  • Площадь Пабло Пикассо
  • Башню и вокзал Монпарнас

Вы узнаете:

  • Почему Монпарнас считали богемным кварталом
  • Где писал Эрнест Хемингуэй и творил Пикассо, пока Ленин играл в шахматы с Троцким
  • Как Вторая мировая война навсегда изменила это место

Организационные детали

Экскурсию рекомендую для взрослых и детей от 12 лет.

ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€67
Дети до 18 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро RER B Port-Royal
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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