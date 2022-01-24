Музей Армии - Дом инвалидов: приоритетный вход

Посетите могилу Наполеона и посмотрите памятные вещи

4.8
340 отзывов
Входной билет
Музей Армии - Дом инвалидов: приоритетный вход
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Военный музей Парижа (Musée de l'Armée) - один из трех крупнейших музеев оружия в мире. Здесь находится одна из крупнейших коллекций военной истории и искусства на планете. Никто иной, как Наполеон Бонапарт, отдыхает здесь с 1861 года в его могиле. Получите приоритетный вход в коллекцию оружия, доспехов и предметов искусства, созданных для военных целей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к постоянным и временным выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

🎫Билеты🖼МузеиМузеи истории и культурыПриоритетный вход

Еще несколько похожих предложений в Париже

Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход
Входной билет
4.8
887
14
за 1 чел.
Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход
Добро пожаловать в мир Пикассо, самого знаменитого художника ХХ века
Пантеон и базилика Сен-Дени: приоритетный вход
Входной билет
4.6
7
16
за 1 чел.
Пантеон и базилика Сен-Дени: приоритетный вход
Посетите два величайших памятника Франции с этим двойным билетом
Городской музей современного искусства
Входной билет
4.8
97
11
за 1 чел.
Городской музей современного искусства
Посетите музей и посетите специальную выставку по вашему выбору
Консьержери: приоритетный вход
Входной билет
4.7
125
11.5
за 1 чел.
Консьержери: приоритетный вход
Красивый готический дворец XIV века превратился в смертельную тюрьму
Наполеон и Париж
В группе
до 30 чел.
30
за 1 чел.
Наполеон и Париж
👣 Пешеходные
Во время прогулки по Наполеоновскому Парижу вы увидите основные памятники, построенные при Наполеоне I - мост Искусств,
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
В любой день по запросу, в 9.00 или в 14.00.
Музей Чернущи
Входной билет
4.8
27
9
за 1 чел.
Музей Чернущи
Посмотрите огромную коллекцию азиатского искусства в парижском музее Чернущи
Париж: билет в музей восковых фигур Гревен
Входной билет
4.4
1528
2 188
за 1 чел.
Париж: билет в музей восковых фигур Гревен
Посмотрите на любимых артистов и персонажей в виде оригинальных
Сент-Шапель: приоритетный вход
Входной билет
4.9
1483
11.5
за 1 чел.
Сент-Шапель: приоритетный вход
Ошеломляющий витраж 13-го века в парижском готическом стиле
Музей Орсе: отдельный вход
Входной билет
4.8
8272
16
за 1 чел.
Музей Орсе: отдельный вход
Полюбуйтесь захватывающими шедеврами импрессионизма на великолепной станции Орсе
Венсенский замок: приоритетный вход
Входной билет
4.7
75
9.5
за 1 чел.
Венсенский замок: приоритетный вход
Самая высокая крепостная башня в Европе
Музеи Орсе и Оранжери: отдельный вход
Входной билет
4.8
470
20
за 1 чел.
Музеи Орсе и Оранжери: отдельный вход
Один билет — два музея, самые впечатляющие шедевры импрессионистов в Париже
Sainte Chapelle & Conciergerie: приоритетный вход
Входной билет
4.8
463
18.5
за 1 чел.
Sainte Chapelle & Conciergerie: приоритетный вход
Сделайте шаг назад во времени и осмотрите два самых исторических памятника Парижа
У нас ещё много экскурсий 😎 в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Париже
ХОРОШО
🇫🇷
ТАМ