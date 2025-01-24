Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход

Добро пожаловать в мир Пикассо, самого знаменитого художника ХХ века

4.8
887 отзывов
Входной билет
Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход
Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход
Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход
Музей Пикассо, Париж: приоритетный вход
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Музей Пикассо в Париже обладает невероятной коллекцией из более чем 5 000 произведений искусства. Этот впечатляющий _особняк_ XVII века, посвященный одному из самых известных художников века ХХ, заполнен до отказа знаковыми современными шедеврами Пабло Пикассо, а также собранными им работами. Этот билет дает вам право приоритетного знакомства с наследием художественного гения. Погрузитесь в мир Пикассо.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ к постоянной коллекции и временным выставкам
  • Аудиогид (если выбран)
Что не входит
  • Аудиогид
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