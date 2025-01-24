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Музей Пикассо в Париже обладает невероятной коллекцией из более чем 5 000 произведений искусства. Этот впечатляющий _особняк_ XVII века, посвященный одному из самых известных художников века ХХ, заполнен до отказа знаковыми современными шедеврами Пабло Пикассо, а также собранными им работами. Этот билет дает вам право приоритетного знакомства с наследием художественного гения. Погрузитесь в мир Пикассо.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ к постоянной коллекции и временным выставкам
Аудиогид (если выбран)
Что не входит
Аудиогид
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.