Музей восковых фигур Гревен

Полюбуйтесь восковыми копиями Дональда Трампа, Кэти Перри, Моцарта и других!

4.6
609 отзывов
В группе
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Музей восковых фигур Гревен
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь на фотоохоту за знаменитостями в музее восковых фигур Гревен — и снимитесь рядом со звездами Голливуда, Франции и Болливуда, легендами спорта, историческими личностями и даже политиками.
Давно хотели что-то сказать Трампу? Или, может, помериться силами с величайшими атлетами? Возможно, роль поп-звезды вам больше по душе? А как насчет знакомства с Райаном Гослингом, Мэрилин Монро, Людовиком XIV или Моцартом? Встречи с вами ожидают более 200 важных персон!

Ответы на вопросы

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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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