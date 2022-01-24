Отправляйтесь на фотоохоту за знаменитостями в музее восковых фигур Гревен — и снимитесь рядом со звездами Голливуда, Франции и Болливуда, легендами спорта, историческими личностями и даже политиками.

Давно хотели что-то сказать Трампу? Или, может, помериться силами с величайшими атлетами? Возможно, роль поп-звезды вам больше по душе? А как насчет знакомства с Райаном Гослингом, Мэрилин Монро, Людовиком XIV или Моцартом? Встречи с вами ожидают более 200 важных персон!