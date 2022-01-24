Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь на фотоохоту за знаменитостями в музее восковых фигур Гревен — и снимитесь рядом со звездами Голливуда, Франции и Болливуда, легендами спорта, историческими личностями и даже политиками.
Давно хотели что-то сказать Трампу? Или, может, помериться силами с величайшими атлетами? Возможно, роль поп-звезды вам больше по душе? А как насчет знакомства с Райаном Гослингом, Мэрилин Монро, Людовиком XIV или Моцартом? Встречи с вами ожидают более 200 важных персон!
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.