Приглашаю вас на прогулку по чарующему Парижу.
Я покажу вам ключевые достопримечательности и локацию, откуда открывается впечатляющий вид на знаменитую Эйфелеву башню.
Описание экскурсииВ этой прогулке я хочу показать вам те места Парижа, ради которых стоит приехать в этот город. Показать ночной Париж, откуда открывается потрясающий вид на Эйфелеву башню во всей ее красе. Сделать вашу поездку удивительной, приятной и незабываемой.
Понедельник, суббота, воскресенье с 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эйфелева башня
- Люксембургский сад
- Мост Александра III и многое другое
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около площади Бастилии
Завершение: Эйфелевая башня
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, суббота, воскресенье с 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
