Галина О. – Гид из Парижа

Предлагаем Вам невероятно вкусный обед или ужин в кафе Le Bistro Parisien у подножия Эйфелевой башни.



Великолепные виды на Сену и достопримечательности 🏛️ Парижа, и конечно, вкуснейший обед или ужин подарят Вам отличное настроение и огромное гастрономическое удовольствие на весь день.