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Обед или ужин в ресторане у подножия Эйфелевой Башни

Галина О.
Галина О. – Гид из Парижа
Предлагаем Вам невероятно вкусный обед или ужин в кафе Le Bistro Parisien у подножия Эйфелевой башни.

Великолепные виды на Сену и достопримечательности 🏛️ Парижа, и конечно, вкуснейший обед или ужин подарят Вам отличное настроение и огромное гастрономическое удовольствие на весь день.
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  • €35 за человека

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Обед или ужин в ресторане у подножия Эйфелевой Башни
Обед или ужин в ресторане у подножия Эйфелевой Башни

Что вы увидите

  • Эйфелева башня

Варианты и содержание билетов:

  • Обед: в стоимость входит одно холодное и одно горячее блюдо, либо одно горячее блюдо и десерт 🍪 на выбор. Напитки можно заказать дополнительно на месте по желанию.
  • Ужин: 1 бокал шампанского Jacquart + закуска + основное блюдо + десерт + кофе или чай + 1/2 бутылки вина Minervois Gerard Bertrand или Chardonnay Coussergues.
  • Бранч в воскресенье: неограниченный шведский стол + напитки. Мероприятия для детей в возрасте от 3 до 10 лет.
  • Бранч в воскресенье с шампанским: неограниченный шведский стол + напитки + 1 бутылка шампанского для 2 человек. Мероприятия для детей в возрасте от 3 до 10 лет.

Важно знать:

  • Бранч подается только по воскресеньям
  • Обед и ужин ежедневно кроме воскресенья
Что входит
  • Обед / ужин согласно категории билета
Что не входит
  • Трансфер к ресторану и обратно (по запросу за дополнительную плату)
Начало и место завершения
🚩 Le Bistro Parisien
Обед или ужин в ресторане у подножия Эйфелевой Башни
Обед или ужин в ресторане у подножия Эйфелевой Башни
Обед или ужин в ресторане у подножия Эйфелевой Башни
Обед или ужин в ресторане у подножия Эйфелевой Башни

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Галина О.
Галина О.
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