Варианты и содержание билетов:
- Обед: в стоимость входит одно холодное и одно горячее блюдо, либо одно горячее блюдо и десерт 🍪 на выбор. Напитки можно заказать дополнительно на месте по желанию.
- Ужин: 1 бокал шампанского Jacquart + закуска + основное блюдо + десерт + кофе или чай + 1/2 бутылки вина Minervois Gerard Bertrand или Chardonnay Coussergues.
- Бранч в воскресенье: неограниченный шведский стол + напитки. Мероприятия для детей в возрасте от 3 до 10 лет.
- Бранч в воскресенье с шампанским: неограниченный шведский стол + напитки + 1 бутылка шампанского для 2 человек. Мероприятия для детей в возрасте от 3 до 10 лет.
Важно знать:
- Бранч подается только по воскресеньям
- Обед и ужин ежедневно кроме воскресенья
Что входит
- Обед / ужин согласно категории билета
Что не входит
- Трансфер к ресторану и обратно (по запросу за дополнительную плату)
Начало и место завершения
🚩 Le Bistro Parisien
Выберите дату начала действия билетов
- Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
- Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Галина О.
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