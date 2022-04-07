Всего за 4 часа вы познакомитесь со всеми выдающимися достопримечательностями Парижа!

Маршрут начнется от Оперы Гарнье и Больших Бульваров, откуда мы переместимся на Вандомскую площадь – символ победы Наполеона. Затем нас ждет королевский дворец и величайший музей мира – Лувр со знаменитой стеклянной пирамидой.

Остров Ситэ – колыбель Парижа, где расположены Сент-Шапель, Консьержери и конечно, Собор Парижской Богоматери.

Переместимся с левого берега на правый и окажемся на Гревской площади. Увидим Парижскую ратушу и площадь Бастилии.

Левый берег Сены встречает латинским кварталом. Здесь находится знаменитая Сорбонна, Люксембургский сад, Пантеон, музей Орсэ, бульвар Сен-Жермен, усыпальница Наполеона и главная визитная карточка Парижа – Эйфелева башня.

Мы увидим Елисейские поля, площадь Согласия, авеню Монтень, квартал Мадлен и улицу Сент-Оноре.

По пути мы сделаем 4 остановки для фотографирования: на смотровой площадке Трокадеро с видом на Эйфелеву башню, у дома Инвалидов, у собора Парижской Богоматери и на площади Вогезов в старинном квартале Марэ.

В ходе экскурсии мы также посетим Монмартр – богемный квартал и самая высокая точка Парижа, где сохранилось очарование старины. Здесь находится всемирно известное кабаре “Мулен Руж” и прекрасная базилика Сакре-Кёр.