Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу (4 часа)

Автомобильная

Индивидуальная
Автомобильная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу (4 часа)
Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу (4 часа)
Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу (4 часа)
Обзорная автомобильная экскурсия по Парижу (4 часа)

Что вас ожидает 🤩

  • Опера Гарнье
  • Вандомская площадь
  • Лувр
  • Остров Ситэ
  • Собор Парижской Богоматери
  • Гревская площадь
  • Бастилия
  • Сорбонна
  • Люксембургский сад
  • Пантеон
  • Музей Орсэ
  • Бульвар Сен-Жермен
  • Усыпальница Наполеона
  • Эйфелева башня
  • Елисейские поля
  • Площадь Согласия
  • Монмартр
  • Базилика Сакре-Кёр
  • Кабаре "Мулен Руж"
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Всего за 4 часа вы познакомитесь со всеми выдающимися достопримечательностями Парижа!

Маршрут начнется от Оперы Гарнье и Больших Бульваров, откуда мы переместимся на Вандомскую площадь – символ победы Наполеона. Затем нас ждет королевский дворец и величайший музей мира – Лувр со знаменитой стеклянной пирамидой.

Остров Ситэ – колыбель Парижа, где расположены Сент-Шапель, Консьержери и конечно, Собор Парижской Богоматери.

Переместимся с левого берега на правый и окажемся на Гревской площади. Увидим Парижскую ратушу и площадь Бастилии.

Левый берег Сены встречает латинским кварталом. Здесь находится знаменитая Сорбонна, Люксембургский сад, Пантеон, музей Орсэ, бульвар Сен-Жермен, усыпальница Наполеона и главная визитная карточка Парижа – Эйфелева башня.

Мы увидим Елисейские поля, площадь Согласия, авеню Монтень, квартал Мадлен и улицу Сент-Оноре.

По пути мы сделаем 4 остановки для фотографирования: на смотровой площадке Трокадеро с видом на Эйфелеву башню, у дома Инвалидов, у собора Парижской Богоматери и на площади Вогезов в старинном квартале Марэ.

В ходе экскурсии мы также посетим Монмартр – богемный квартал и самая высокая точка Парижа, где сохранилось очарование старины. Здесь находится всемирно известное кабаре “Мулен Руж” и прекрасная базилика Сакре-Кёр.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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