3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мистическая история Оперы

Знаменитый на весь мир оперный театр окутан атмосферой мистики и таинственности — благодаря сюжету о Призраке Оперы. Вы услышите эту распространенную легенду, связанную именно с Гарнье. В зрительном зале увидите ложу, в которой появляется призрак, узнаете все подробности этой увлекательной истории и другие легенды великолепного здания. А возможно, даже почувствуете незримое присутствие призрака в зале!

Функциональная роскошь убранства

За 1,5 часа вы в деталях исследуете интерьеры театра. Прогуляетесь по зрительному залу с его обитыми красным бархатом креслами и люстрами из бронзы и хрусталя — здесь особое внимание уделим потолку, расписанному Марком Шагалом. Я расскажу, как в Опере Гарнье интерьеры XIX века сочетаются с росписями XX-го и современными постановками. Вы пройдете по шикарной парадной лестнице и побываете в Зеркальном салоне, где узнаете, как игра зеркал и окон визуально увеличивает пространство галереи. О «биографии» театра поговорим в библиотеке-музее оперы, где выставлены костюмы великих артистов, рисунки, макеты и архивные документы.