Пантеон

Самое очаровательное место захоронения во Франции

4.8
409 отзывов
В группе
Пантеон
Пантеон
Пантеон
Пантеон
Пантеон
Пантеон
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«Я вижу мертвых людей». С этой линией вы можете сойти с ума в этой причудливой неоклассической церкви, которая в основном служит местом захоронения французских VIP-персон. Войдите с приоритетным доступом, посмотрите полотна, иллюстрирующие рождение христианства, и посетите склеп!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ в Пантеон
Что не входит
  • Доступ на верхний этаж (доступно на месте за € 2, 00)
Когда начало
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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