Откройте для себя Париж, его историю и великолепные здания во время обзорного тура на автобусе и часового круиза по Сене. Тур включает в себя интерактивное виртуальное приключение на планшете, в том числе 3D-реконструкции Парижа, фотографии, показывающие город до и после разных исторических событий, экскурсии по внутреннему убранству зданий с круговой панорамой и многое другое.

Отправляйтесь в часовой круиз от причала у Эйфелевой башни, где вас встретит экипаж тримарана. Эти судна прекрасно подходят для знакомства с богатой архитектурой города любви: стеклянные террасы и проходы по всему периметру предоставляют отличный обзор.

Вы совершите путешествие в прошлое, слушая понятные и яркие комментарии через аудиогид о разных местах. Рассказа будет идти параллельно со стихотворениями и музыкой. Экскурсия завершится у Эйфелевой башни.