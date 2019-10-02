Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене

Оцените достопримечательности Парижа в ходе 2-часового автобусного тура с комментариями и часового круиза по Сене

3.8
165 отзывов
В группе
до 50 чел.
Оцените достопримечательности Парижа в ходе 2-часового автобусного тура с комментариями и часового круиза по Сене.

Вы сможете полюбоваться такими знаменитыми местами Города огней, как Эйфелева башня, Нотр-Дам, Триумфальная арка, Елисейские поля.
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене
Париж: автобусный тур с аудиогидом и круиз по Сене

Что вы увидите 🤩

  • Елисейские поля
  • Сена
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь на обзорную экскурсию по Парижу на роскошном автобусе
  2. Проплывите по Сене в рамках часового круиза
  3. Послушайте аудиокомментарии об Эйфелевой башне и Елисейских полях
Откройте для себя Париж, его историю и великолепные здания во время обзорного тура на автобусе и часового круиза по Сене. Тур включает в себя интерактивное виртуальное приключение на планшете, в том числе 3D-реконструкции Парижа, фотографии, показывающие город до и после разных исторических событий, экскурсии по внутреннему убранству зданий с круговой панорамой и многое другое.
Отправляйтесь в часовой круиз от причала у Эйфелевой башни, где вас встретит экипаж тримарана. Эти судна прекрасно подходят для знакомства с богатой архитектурой города любви: стеклянные террасы и проходы по всему периметру предоставляют отличный обзор.
Вы совершите путешествие в прошлое, слушая понятные и яркие комментарии через аудиогид о разных местах. Рассказа будет идти параллельно со стихотворениями и музыкой. Экскурсия завершится у Эйфелевой башни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на автобусе класса люкс с кондиционером
  • Индивидуальные наушники с записанными комментариями на десяти языках
  • Новая захватывающая и эксклюзивная обзорная экскурсия по городу с Histopad
  • 1,5-часовой автобусный тур с аудиогидом и сопровождающим
  • Часовой круиз по Сене с записанными комментариями на 13 языках
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Комментарии в автобусе доступны на следующих языках: русский, английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, корейский, японский, чешский и китайский
  • Комментарии во время круиза будут доступны на русском, английском, французском, немецком, испанском, итальянском, португальском, польском, китайском, японском и корейском языках
  • Если Эйфелева башня будет недоступна для посещения (по причинам, не зависящим от туроператора), вы отправитесь на башню Монпарнас
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
2 окт 2019
Из автобуса можно было увидеть основные достопримечательности Парижа, к сожалению, не было сделано фото остановок, это было позором. Движение в Париже очень хаотично. В автобусе были наушники, аудиогид объяснял все лаконично. В следующий раз, когда мы сядем на автобус, у вас будет больше спокойствия сфотографировать все. Поездка на лодке была хорошей.
m
11 янв 2015
Не хватает времени? Этот тур легкий и удобный. Я пошел в день, который был холодным и дождливым, и действительно ценил то, что я был в автобусе, чтобы получить обзор города. Предупреждение, на многих сиденьях моего двухэтажного автобуса были сломаны аудиоразъемы. Садитесь пораньше, чтобы найти хорошее место с рабочим аудиоразъемом. У них есть музыка до отъезда автобуса, поэтому включите звук, чтобы проверить дважды. Кроме того, речной круиз был божественным. Но у них нет бара на борту, только торговые автоматы. (Не уверен, почему нет - легкие деньги для них. ). Кажется, вы можете принести свои собственные напитки на доске; круиз на закате не без коктейля!
O
1 авг 2019
Качество звука было не таким хорошим, его трудно было услышать, и тур был немного напряженным. Поездка на лодке была приятной, не многолюдной.
Ещё 162 отзыва

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