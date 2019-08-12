Оцените все аттракционы парка «Астерикс» в 35 км от Парижа и проведите день с любимыми персонажами из галльской деревушки.

Откройте для себя 6 тематических зон, более 40 различных аттракционов и шоу – новые ощущения и развлечения на каждом шагу. Отправляйтесь в собственную одиссею по землям римлян, греков, галлов, викингов и египтян. Повеселитесь на Менхир-Экспрессе и пошпионьте по заданию Цезаря в Римском легионе, посетив аттракцион Défi de César. Запишитесь на службу Римской Империи в легион рекрутов в аттракционе La Légion Recrute и станьте героем комикса о последней битве римлян с галлами.

Посмотрите на выступление дельфинов и морских львов в театре Poseidon — это единственное подобное шоу настолько близко к Парижу. Не пропустите «Лес Идефикс» — новую зону для всей семьи с 5 новыми аттракционами для молодых галлов от 3 лет. Недалеко от галльской деревни пес Идефикс познакомит вас с друидами, друзьями Панорамикса и их необычными изобретениями.