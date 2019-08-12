Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день

Проведите день в парке Астерикс и прокатитесь на римских американских горках, прокатитесь по желобу

4.7
379 отзывов
Входной билет
Проведите день в парке Астерикс и прокатитесь на римских американских горках, прокатитесь по желобу или отправьтесь в одиссею Астерикс по древним землям.

Наслаждайтесь аттракционами и весело проводите время для всех.
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Париж: билет в парк «Астерикс» на целый день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите более 40 потрясающих аттракционов и шоу в парке «Астерикс»
  2. Опробуйте новейшие аттракционы, в числе которых «Пегас-Экспресс»
  3. Окунитесь в мир приключений с Астериксом и Обеликсом
Оцените все аттракционы парка «Астерикс» в 35 км от Парижа и проведите день с любимыми персонажами из галльской деревушки.
Откройте для себя 6 тематических зон, более 40 различных аттракционов и шоу – новые ощущения и развлечения на каждом шагу. Отправляйтесь в собственную одиссею по землям римлян, греков, галлов, викингов и египтян. Повеселитесь на Менхир-Экспрессе и пошпионьте по заданию Цезаря в Римском легионе, посетив аттракцион Défi de César. Запишитесь на службу Римской Империи в легион рекрутов в аттракционе La Légion Recrute и станьте героем комикса о последней битве римлян с галлами.
Посмотрите на выступление дельфинов и морских львов в театре Poseidon — это единственное подобное шоу настолько близко к Парижу. Не пропустите «Лес Идефикс» — новую зону для всей семьи с 5 новыми аттракционами для молодых галлов от 3 лет. Недалеко от галльской деревни пес Идефикс познакомит вас с друидами, друзьями Панорамикса и их необычными изобретениями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на весь день в парк «Астерикс»
  • Доступ ко всем шоу и аттракционам
Что не входит
  • Стоимость игр, видеоигр и мультфильмов с оплатой за просмотр
  • Трансферы
  • Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, предъявите билет на входе (в электронном или бумажном виде)
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

D
12 авг 2019
Отличный день в парке Астерикс. Детям нравились аттракционы, и даже в августе очереди были совсем не плохими. Единственное, что мне понравилось бы, это больше английского перевода по всему парку. Я понимаю, что это французская достопримечательность, но она поможет многим туристам, таким как мы, и в конечном итоге распространит информацию об этой замечательной альтернативе Диснею.
G
12 авг 2014
Занятия в парке очень увлекательны для всех возрастов, моим дочерям 14–17 лет, они играли во многие игры более одного раза. Дизайн и планировка парка уникальны и отличаются своей звуковой системой. Даже сувениры парка великолепны. Единственный минус в том, что его 1 час далеко от Парижа и парк закрывается в 18:30, поэтому нам пришлось идти рано утром. Я бы хотел пойти снова.
S
8 окт 2019
Wir waren vor 20 Jahren schon einmal da und wollten unbedingt mal wieder hin. Haben es nicht bereut. Als Astérix Fan fanden wir das Dorf sehr gelungen und auch die Fahrt mit dem Boot und den vielen dort aufgestellten Wegbegleiter war sehr gut. Für Familien auch mit kleinen Kindern geeinigt. Werden wieder kommen
Ещё 376 отзывов

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