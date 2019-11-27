Насладитесь фантастическими видами и окунитесь в чарующую атмосферу Парижа на борту двухэтажного экскурсионного автобуса с открытым верхом. Можете заказать hop-on hop-off билет на 24 часа или выбрать 48-часовой вариант, который включает билет на круиз по реке Сена.

Вы увидите такие знаковых достопримечательности, как Эйфелева башня, Нотр-Дам и Сакре-Кёр. Осмотрите достопримечательности на роскошных Елисейских полях и полюбуйтесь историческим Большим дворцом, оперой Гарнье и Лувром.

От элегантности, истории и величественной архитектуры города захватывает дух. Полностью озвученный аудиотур позволит вам открыть для себя более 15 мест по всему городу. Автобусы ходят ежедневно с отправлениями от начальной точки у Эйфелевой башни на набережной Бранли с видом на Пон-д'Лена. Гости также могут присоединиться к экскурсии с любой из остановок на маршруте.

К числу основных достопримечательностей относятся: