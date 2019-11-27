Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте Париж в удобном для вас темпе, останавливаясь на остановках, ведущих к знаковым достопримечательностям Парижа
Полюбуйтесь потрясающей архитектурой «города света» из автобуса с открытым верхом
Узнайте об истории и культуре Парижа с помощью увлекательных аудиокомментариев на 11 языках
Насладитесь эпическими видами на легендарную Эйфелеву башню, Нотр-Дам, Лувр и музей Орсе с двухэтажного автобуса с открытым верхом
Насладитесь фантастическими видами и окунитесь в чарующую атмосферу Парижа на борту двухэтажного экскурсионного автобуса с открытым верхом. Можете заказать hop-on hop-off билет на 24 часа или выбрать 48-часовой вариант, который включает билет на круиз по реке Сена.
Вы увидите такие знаковых достопримечательности, как Эйфелева башня, Нотр-Дам и Сакре-Кёр. Осмотрите достопримечательности на роскошных Елисейских полях и полюбуйтесь историческим Большим дворцом, оперой Гарнье и Лувром.
От элегантности, истории и величественной архитектуры города захватывает дух. Полностью озвученный аудиотур позволит вам открыть для себя более 15 мест по всему городу. Автобусы ходят ежедневно с отправлениями от начальной точки у Эйфелевой башни на набережной Бранли с видом на Пон-д'Лена. Гости также могут присоединиться к экскурсии с любой из остановок на маршруте.
К числу основных достопримечательностей относятся:
Эйфелева башня.
Марсово поле.
Опера Гарнье.
Пирамида Лувра: информационный центр Big Bus.
Музей Лувр.
Собор Парижской Богоматери.
Музей Орсе.
Елисейские поля.
Гран-Пале.
Трокадеро.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на 24 или 48 часов на экскурсионный автобус по системе hop-on hop-off (в зависимости от забронированного варианта)
Бесплатная карта Парижа, Wi-Fi и приложение Big Bus с отслеживанием автобусов в реальном времени
Наушники (можно использовать собственные наушники)
Дождевики в случае дождя
Дезинфицирующее средство для рук для путешественников и персонала
Что не входит
Билеты в достопримечательности
Трансфер от/до отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Вы можете начать hop-on hop-off тур с любой из перечисленных выше остановок
Разрешено брать с собой мелких собак, но только на первый этаж автобуса
Во всех автобусах есть пандус для инвалидных колясок
Классический маршрут длится 2 часа 15 минут и курсирует ежедневно каждые 15–20 минут с 10:00 до 18:30
Англоговорящий гид присутствует в 30% автобусов, следующих по красному маршруту
Обратите внимание, что для участия в речном круизе вам необходимо предъявить действительный COVID-СЕРТИФИКАТ. COVID-сертификатом может служить доказательство полной вакцинации (две дозы, по истечении минимум 14 дней), отрицательный результат ПЦР-теста / теста на антитела, сделанного не более чем за 48 часов, или результат ПЦР-теста / теста на антитела, свидетельствующего о выздоровлении от Covid-19. Документ может быть предоставлен в бумажном или электронном виде. В дополнение к этому экипаж на пристани может попросить показать удостоверение личности пассажира, чтобы сверить его с сертификатом
Обратите внимание, что из-за Covid синий маршрут не функционирует
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
T
Timur
27 ноя 2019
Самый лучший вариант посмотреть все достопримечательности в Париже. С этим билетом можно выходить на любой остановке, погулять (посмотреть все прелести Парижа) и сесть в другой автобус того же оператора (Big Bus) и продолжить путь. Время полной (кольцевой) поездки примерно занимает 2,5 часа. Единственное «НО» - автобусы чуток устаревшие, у конкурентов они более новее и продуманнее (имеется тент на втором этаже от ветра и дождя) А вообще все понравилось!!!
А
Аноним
22 окт 2019
Все было в порядке, за исключением того, что я не осознавал, что были разные автобусные операторы, которые использовали прыжок на прыжке, поэтому потратил время на поиск того, какой из них. Затем, когда я сел на борт, мне не предложили наушники или сухой Mac, я просто должен был это выяснить - в качестве первого таймера это было не так здорово
L
Laura
14 окт 2019
Нам это очень понравилось. Легко запрыгнуть в автобус, и он проезжает по всем основным объектам Вам дают наушники, когда вы получаете, вместе с картой. Наше самое большое разочарование было то, что мы сидели на левой стороне этого конкретного автобуса, и коробки, в которые вы подключаете наушники, не работали. Мы перепробовали несколько рядов слева, прежде чем двинуться вправо, и поняли, что на той стороне это работает очень хорошо. Таким образом, мы пропустили историю на первых 3 остановках. В остальном красивый и интересный способ осмотреть город.