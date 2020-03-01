Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Париж — королевский и революционный

Наша прогулка по самым роскошным местам правого берега Парижа пройдет за разговорами о самых известных французских монархах. Мы сосчитаем всех правителей по имени Людовик, Карл и Наполеон, а рядом с Лувром поговорим о том, кто из французских королей жил в этом дворце, а кто его покинул. Вы заглянете в первый публичный сад города, Тюильри, где некогда прогуливались бок о бок высшая знать Парижа и представители более низкого сословия, одетые в костюмы и платья, взятые в аренду. А я расскажу, почему именно рядом с Тюильри на бывшей королевской площади была установлена гильотина, вершившая правосудие в годы Великой Французской революции. Мы побываем на площади Согласия, где разворачивались революционные хроники, и отыщем превосходный вид на Елисейские поля и Большую Триумфальную арку, возведенную в честь первого императора Франции — Наполеона Бонапарта.

Бульвары с картин импрессионистов

Осмотрев ансамбль Вандомской площади, мы отправимся в сторону кварталов эпохи Наполеона III и барона Османа, когда Париж изменился до неузнаваемости. В это время на смену зданиям 17 — 18 веков пришли многоэтажные дома середины 19 века и знаменитые широкие бульвары, которые так полюбились художникам-импрессионистам. А финальной точкой нашей прогулки станет блистательная Опера Гарнье — один из символов имперского Парижа.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые интересуются историей Франции и хотят проникнуться духом королевского Парижа.