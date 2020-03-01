Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

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Прочувствовать блеск и роскошь правого берега и разобраться в хрониках французской монархии

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Приготовьтесь на пару часов погрузиться в будни французских монархов, эпоху Наполеона и бурю Великой Французской революции.

Мы проникнем в тайны королевского двора, скрытые за фасадом Лувра, прогуляемся по парку Тюильри следами парижской знати, а после заглянем на улицы и бульвары, запечатленные на полотнах импрессионистов.
От 90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Париж королей, революционеров и императоров
Париж королей, революционеров и императоров

Что вас ожидает

Париж — королевский и революционный
Наша прогулка по самым роскошным местам правого берега Парижа пройдет за разговорами о самых известных французских монархах. Мы сосчитаем всех правителей по имени Людовик, Карл и Наполеон, а рядом с Лувром поговорим о том, кто из французских королей жил в этом дворце, а кто его покинул. Вы заглянете в первый публичный сад города, Тюильри, где некогда прогуливались бок о бок высшая знать Парижа и представители более низкого сословия, одетые в костюмы и платья, взятые в аренду. А я расскажу, почему именно рядом с Тюильри на бывшей королевской площади была установлена гильотина, вершившая правосудие в годы Великой Французской революции. Мы побываем на площади Согласия, где разворачивались революционные хроники, и отыщем превосходный вид на Елисейские поля и Большую Триумфальную арку, возведенную в честь первого императора Франции — Наполеона Бонапарта.

Бульвары с картин импрессионистов
Осмотрев ансамбль Вандомской площади, мы отправимся в сторону кварталов эпохи Наполеона III и барона Османа, когда Париж изменился до неузнаваемости. В это время на смену зданиям 17 — 18 веков пришли многоэтажные дома середины 19 века и знаменитые широкие бульвары, которые так полюбились художникам-импрессионистам. А финальной точкой нашей прогулки станет блистательная Опера Гарнье — один из символов имперского Парижа.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые интересуются историей Франции и хотят проникнуться духом королевского Парижа.

Париж королей, революционеров и императоров
Париж королей, революционеров и императоров
Париж королей, революционеров и императоров
Париж королей, революционеров и императоров
Париж королей, революционеров и императоров
Париж королей, революционеров и императоров
Париж королей, революционеров и императоров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Мой родной город — Петербург, где я работала несколько лет в Эрмитаже, рассказывала о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество раз и только два года назад перебралась сюда надолго. Я люблю этот город и стараюсь пробудить к нему любовь в путешественниках!
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Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

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