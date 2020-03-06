9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Париж насквозь: от центра до Монмартра

Городские истории и истинная парижская атмосфера на авторской экскурсии по старинным кварталам

Anna
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Anna – ваш гид
Идея прогулки родилась в долгих скитаниях и размышлениях о том, как составить идеально-оригинальный маршрут, соединяющий эстетическую и историческую часть для любителей проникать в самую суть.

И вуаля — вы погрузитесь в историю и атмосферу города, отдохнете от толпы и сделаете свои снимки Парижа «изнутри»!
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Sainte-Opportune
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Париж насквозь: от центра до Монмартра
Париж насквозь: от центра до Монмартра

Что вас ожидает

Наш путь пролегает из «чрева Парижа» — квартала Les Halles к его «голове» — Монмартру, увенчанному короной Сакре-Кёр. Вы пройдете город насквозь по его «венам» — старинным торговым улицам и пассажам. И у каждой такой артерии, с древности питавшей город на Сене, найдется для вас своя история и неповторимым шармом.

Квартал Les Halles как многотомная книга
Именно здесь находились рынки Парижа, где жили, торговали и боролись герои романа Золя «Чрево Парижа». Поговорим и о родившемся на месте бывшего «Кладбища Невинных» герое «Парфюмера». О криминале, процветающем на улицах в Средневековье, и борьбе главы Тайной полиции с многочисленными бандами в 19 веке — первом в мире частном сыщике и бывшем воре Видоке. На улице Монторгей вспомним «Баламутку» Бальзака: «Заново открыть Париж. Знаете ли вы, что это значит, парижане? Это попробовать кухню ресторанов на улице Монторгей…». Я также расскажу о единственной патриотической картине Клода Моне и старейшей кондитерской Парижа, которую основал личный кондитер Людовика XV, австриец Шторер. В ней и сегодня продают главное изобретение ее основателя — любимую всеми, лучшую во всем городе ромовую бабу, «le Baba au rhum».

Прогулка сквозь пассажи
Минуя маленькие фотогеничные улочки, пешеходный квартал, исторические магазины и рестораны, вы углубитесь в очаровательное разнообразие парижских пассажей. Каких только бутиков, забитых антикварными древностями, милыми штучками, изящными произведениями искусства не скрывают в себе эти истинно парижские крытые улицы. Здесь вы познакомитесь с Парижем коммерческим — городом мелких торговцев, влюбленных в свое дело людей, для которых магазин — не просто место потребления, но история, эстетика и искусство общения.

«Живые» улицы Парижа
Затем вы выйдете на улицы Каде и Мартир, которые парижане называют «живыми», или «движущимися». Так вы увидите Париж изнутри — каким видят его сами жители. Я расскажу о традиции парижан всех возрастов и сословий вальяжно прогуляться, заглянуть в любимую сырную лавку и булочную, посидеть на улице с бокалом вина за маленьким столиком старого ресторана. Вы узнаете и о маленьких квартирках в местных домах, где только и можно узнать об истинно парижском стиле, проявленном в жизни квартала, душевных беседах с пожилыми продавцами и бесконечных дружеских встречах в кафе.

Кроме того,
На вашем пути встретится еще немало секретов: «Двор чудес», королевство сладостей, миниатюрный мир, вертикальный сад, великолепная церковь Saint-Eustache. Вы узнаете, кто такие «лоретки», что обитали вокруг церкви Нотр-Дам-де-Лоретт, почему одна из самых живых и живописных улиц Парижа называется «улица Мучеников» и куда она ведет и многое-многое другое!

До встреч в Париже!

Организационные детали

Практическая информация: прогулка на свежем воздухе с остановками по желанию путешественников. Маршрут длиной 4 км. Время — примерно 3 часа, в зависимости от темпа и остановок.

Париж насквозь: от центра до Монмартра
Париж насквозь: от центра до Монмартра
Париж насквозь: от центра до Монмартра
Париж насквозь: от центра до Монмартра
Париж насквозь: от центра до Монмартра
Париж насквозь: от центра до Монмартра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Sainte-Opportune.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Здравствуйте, дорогие гости Парижа! Меня зовут Анна, я живу в Париже третий год. Люблю людей, общение, прогулки на свежем воздухе, учиться новому и работу гида. Давайте вместе найдем и больше не отпустим особенный дух старинного города на Сене. Добро пожаловать в Париж!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Добрый день) Мы с мужем посетили данную экскурсию и были очень рады, что выбрали именно этого гида) Аня - очень начитанная, дружелюбная, легкая в общении девушка. Можно задать любой вопрос - и не сомневайтесь - получите квалифицированный ответ)) Это была не тяжелая экскурсия с большим количеством утомительных фактов, а очень приятная прогулка и увлекательным рассказом о том или ином месте, событии или человеке)) Очень рекомендуем! Благодаря Анне вы получите массу приятных впечатлений о городе!
29 февраля 2020
Отличная экскурсия!!! Анна мастер своего дела, открытая , позитивная, доброжелательная девушка. Все , что было анонсировано на сайте по этой экскурсии мы не просто увидели воочию , но и получили интересный, грамотный комментарий. Аня составила очень интересный маршрут, вы узнаете много занимательный фактов о истории, культуре, политике Франции от раннего средневековья до 20 века.С удовольствием Анна расскажет вам о традиция , нравах , предпочтениях современных парижан. Три с половиной часа прогулки по удивительным уголкам Парижа с очаровательным экскурсоводам , которая не даст вам скучать ни минуты. Аня , огромное вам спасибо, желаем удачи , пусть исполнятся все ваши планы.
2 февраля 2020
Нам экскурсия очень понравилась, Анна провела нас через интересные улочки Парижа, куда мы сами могли и не дойти.
Елизавета
10 января 2020
Нам очень понравилась экскурсия! Достаточно длинный маршрут, включающий небанальные достопримечательности и массу интересных фактов о них. Анна рассказывала увлекательно и информативно, без воды и ненужных отступлений, которые часто бывают у гидов. Это наша лучшая экскурсия за все пребывание в Париже. Спасибо!
4 января 2020
Прекрасная экскурсия! Анна - великолепный рассказчик. Обращала наше внимание на такие детали, которые мы и не заметели бы, гуляя по улочкам Парижа. Всем рекомедуем!
4 января 2020
Очень хорошая экскурсия. Экскурсовод прекрасно рассказывает, очень интересно и увлекательно. Рекомендую экскурсию как тем, кто впервые приехал в Париж, так и тем, кто уже бывал там. Экскурсия не по известным маршрутам, а по маленьким улочкам и пассажам, можно прекрасно прочувствовать дух Парижа. Прогулка заканчивается на Монмартре, у собора крови Христа с видом на город. Анна ведёт экскурсию ненавязчиво, даёт окунуться в атмосферу города, погрузиться в историю.
19 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Анна - развитая, современная девушка. С таким человеком приятно провести время. Узнала много нового, и открыла для себя новые места в городе, который давно посещаю.
28 октября 2019
Хочу выразить огромную благодарность Анне за прекрасно проведенную экскурсию "Париж насквозь: от центра до Монмартра". Аня так увлекательно и интересно рассказывала нам об истории Парижа, его жителях и событиях тех далеких лет, что даже дождь, шедший добрую половину нашей экскурсии, не испортил нам настроение. Аня ответила на все интересующие нас вопросы, отвела пообедать в чудесный ресторанчик вдали от туристических троп, а также выдала нам все необходимые рекомендации по дальнейшему пребыванию в Париже. Спасибо огромное, Аня!
5 августа 2019
Zamechatelnaya devushka , otlichnaya ekskursiya . Poznavatelno , legko , uvlekatelno .
Vremya proletelo nezametno , Anna ochen' kontaktnaya i ekskursiya proshla na odnom dixanii , kak progulka s podrugoi ( mnogo znaiushei podrugoi ) .
S udovolstviem dobavlyaiu svoiu rekomendaziu .

Anna проводит ещё 2 экскурсии

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