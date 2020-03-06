9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Наш путь пролегает из «чрева Парижа» — квартала Les Halles к его «голове» — Монмартру, увенчанному короной Сакре-Кёр. Вы пройдете город насквозь по его «венам» — старинным торговым улицам и пассажам. И у каждой такой артерии, с древности питавшей город на Сене, найдется для вас своя история и неповторимым шармом.

Квартал Les Halles как многотомная книга

Именно здесь находились рынки Парижа, где жили, торговали и боролись герои романа Золя «Чрево Парижа». Поговорим и о родившемся на месте бывшего «Кладбища Невинных» герое «Парфюмера». О криминале, процветающем на улицах в Средневековье, и борьбе главы Тайной полиции с многочисленными бандами в 19 веке — первом в мире частном сыщике и бывшем воре Видоке. На улице Монторгей вспомним «Баламутку» Бальзака: «Заново открыть Париж. Знаете ли вы, что это значит, парижане? Это попробовать кухню ресторанов на улице Монторгей…». Я также расскажу о единственной патриотической картине Клода Моне и старейшей кондитерской Парижа, которую основал личный кондитер Людовика XV, австриец Шторер. В ней и сегодня продают главное изобретение ее основателя — любимую всеми, лучшую во всем городе ромовую бабу, «le Baba au rhum».

Прогулка сквозь пассажи

Минуя маленькие фотогеничные улочки, пешеходный квартал, исторические магазины и рестораны, вы углубитесь в очаровательное разнообразие парижских пассажей. Каких только бутиков, забитых антикварными древностями, милыми штучками, изящными произведениями искусства не скрывают в себе эти истинно парижские крытые улицы. Здесь вы познакомитесь с Парижем коммерческим — городом мелких торговцев, влюбленных в свое дело людей, для которых магазин — не просто место потребления, но история, эстетика и искусство общения.

«Живые» улицы Парижа

Затем вы выйдете на улицы Каде и Мартир, которые парижане называют «живыми», или «движущимися». Так вы увидите Париж изнутри — каким видят его сами жители. Я расскажу о традиции парижан всех возрастов и сословий вальяжно прогуляться, заглянуть в любимую сырную лавку и булочную, посидеть на улице с бокалом вина за маленьким столиком старого ресторана. Вы узнаете и о маленьких квартирках в местных домах, где только и можно узнать об истинно парижском стиле, проявленном в жизни квартала, душевных беседах с пожилыми продавцами и бесконечных дружеских встречах в кафе.

Кроме того,

На вашем пути встретится еще немало секретов: «Двор чудес», королевство сладостей, миниатюрный мир, вертикальный сад, великолепная церковь Saint-Eustache. Вы узнаете, кто такие «лоретки», что обитали вокруг церкви Нотр-Дам-де-Лоретт, почему одна из самых живых и живописных улиц Парижа называется «улица Мучеников» и куда она ведет и многое-многое другое!

До встреч в Париже!