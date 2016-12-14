Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad

Осмотрите лучшие места Парижа в экспресс-туре на двухэтажном автобусе с панорамным обзором

3.9
465 отзывов
В группе
до 50 чел.
Осмотрите лучшие места Парижа в экспресс-туре на двухэтажном автобусе с панорамным обзором.

Послушайте экспертные комментарии, любуясь достопримечательностями Парижа.

Воспользуйтесь Histopad, чтобы по-новому взглянуть на Париж.
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Париж: обзорная экскурсия по городу с аудиогидом Histopad
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Отправляйтесь на обзорную экскурсию по Парижу на комфортабельном автобусе с кондиционером и панорамной крышей
  2. Полюбуйтесь лучшими видами Парижа из окна комфортабельного двухэтажного автобуса
  3. Послушайте информативные комментарии на 11 языках (также доступны упрощенные комментарии для детей)
  4. Осмотрите Эйфелеву башню, Триумфальную арку, площадь Согласия и другие достопримечательности во время экспресс-тура
Откройте для себя лучшие достопримечательности Парижа во время обзорной автобусной экскурсии с информативным гидом длительностью 1 час 45 минут. Экскурсионный автобус провезет вас по круговороту парижской жизни, пока вы будете слушать комментарии экспертов, доступные на французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, голландском, шведском, корейском, русском, греческом, японском, датском и китайском языках.
Осмотрите основные достопримечательности города, не выходя из комфортного двухэтажного автобуса с кондиционером. Полюбуйтесь на площадь Оперы и Луксорский обелиск на площади Согласия. Прокатитесь по Елисейским полям и посмотрите на Триумфальную арку. Посмотрите на Париж глазами местного жителя и совершите путешествие во времени с Histopad. Благодаря его интерактивным функциям вас ждет новая захватывающая экскурсия по городу, которая поможет вам ближе познакомиться с историей Парижа и его архитектурой на протяжении веков. Посетите самые известные кварталы и памятники столицы: от Оперы Гранье до Эйфелевой башни. Оцените 3D-реконструкции, 2D-слайды до и после, панорамные виды интерьеров и аудиокомментарии. Во время тура отправьтесь на поиски сокровищ и найдите загадочные объекты в скрытых комнатах. Не забудьте увековечить ваш визит с помощью HistoSelfie.
Затем посмотрите на Эйфелеву башню, возвышающуюся над площадью Трокадеро. Откройте для себя Дворец инвалидов, мост Пон-Нёф, площадь Бастилии и Люксембургский сад. Познайте величие Собора Парижской Богоматери перед тем, как вернуться назад на площадь Пирамид.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды на автобусе класса люкс с кондиционером
  • Экскурсия длительностью 1 час 45 минут с комментариями
  • Индивидуальные наушники с записанными комментариями на 11 языках
  • Сопровождающий
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Если Эйфелева башня будет недоступна для посещения (по причинам, не зависящим от туроператора), вы отправитесь на башню Монпарнас
  • Начиная с 1 апреля 2020 года, будет проводиться новая захватывающая экскурсия по городу с интерактивным планшетом (потребуется депозит в 30€)
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

L
14 дек 2016
Это был действительно хороший последний тур, прежде чем я уехал из Парижа, и аудиогид был великолепен. Сиденья удобные, и вам дают наушники для хранения. Они также обслуживают несколько языков. однако нет ничего, что говорило бы, что вы можете добавить к нему дополнительный тур по Эйфелевой башне, так как большинство людей вышло из автобуса для этого. те из нас, кто был оставлен, были доставлены обратно в офис, поэтому у них оставалось всего около 15 минут, а после пяти повторялась информация, полученная ранее. в течение 2 часов реклама длилась всего 1 час 25 минут. Было ли это в случае движения вокруг Триумфальной арки, я не уверен, но я думал, что они, по крайней мере, включат Сакре-Кер.
J
10 мар 2013
Хотя в тот день, когда мы добрались до Парижа, шел дождь, мы наслаждались информативным повествованием о Париже, когда ехали на автобусном туре. Я должен сказать, что это сделало наши пешеходные экскурсии намного проще для навигации, потому что этот автобусный тур помог нам с интересными фактами о достопримечательностях Парижа. Я рекомендовал бы это любому в начале их опыта Парижа!
R
9 ноя 2019
Великолепный автобус и хорошая цена
Ещё 462 отзыва

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