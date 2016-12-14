Откройте для себя лучшие достопримечательности Парижа во время обзорной автобусной экскурсии с информативным гидом длительностью 1 час 45 минут. Экскурсионный автобус провезет вас по круговороту парижской жизни, пока вы будете слушать комментарии экспертов, доступные на французском, английском, испанском, немецком, итальянском, португальском, голландском, шведском, корейском, русском, греческом, японском, датском и китайском языках.

Осмотрите основные достопримечательности города, не выходя из комфортного двухэтажного автобуса с кондиционером. Полюбуйтесь на площадь Оперы и Луксорский обелиск на площади Согласия. Прокатитесь по Елисейским полям и посмотрите на Триумфальную арку. Посмотрите на Париж глазами местного жителя и совершите путешествие во времени с Histopad. Благодаря его интерактивным функциям вас ждет новая захватывающая экскурсия по городу, которая поможет вам ближе познакомиться с историей Парижа и его архитектурой на протяжении веков. Посетите самые известные кварталы и памятники столицы: от Оперы Гранье до Эйфелевой башни. Оцените 3D-реконструкции, 2D-слайды до и после, панорамные виды интерьеров и аудиокомментарии. Во время тура отправьтесь на поиски сокровищ и найдите загадочные объекты в скрытых комнатах. Не забудьте увековечить ваш визит с помощью HistoSelfie.

Затем посмотрите на Эйфелеву башню, возвышающуюся над площадью Трокадеро. Откройте для себя Дворец инвалидов, мост Пон-Нёф, площадь Бастилии и Люксембургский сад. Познайте величие Собора Парижской Богоматери перед тем, как вернуться назад на площадь Пирамид.